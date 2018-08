Makeblock gibt Finanzierungsrunde Series C über 300 Millionen RMB bekannt

Das Unternehmen wird die Mittel verwenden, um F&E, Marketing undglobale Operationen zu fördernShenzhen, China (ots/PRNewswire) - Makeblock, der führendeAnbieter von STEAM-Bildungslösungen, gab heute den Abschluss einerFinanzierungsrunde Series C über 300 Millionen RMB (rund 44 MillionenUSD) bei der letzten Bewertung bekannt, die sich auf 2,5 MilliardenRMB (rund 367 Millionen USD) belief. Diese Finanzierung wird von CICCALPHA angeführt. Ebenfalls beteiligt sind Yuexiu IndustrialInvestment Fund, GX Capital und Everest Capital (LMFVC). For-Capitalist der Finanzberater.Makeblock wird die Finanzierung einsetzen, um F&E, Marketing undAktivitäten der Tochtergesellschaften zu verstärken. In diesemOktober werden neue Produkte auf dem Markt lanciert. "Wir werden mehrniedrigschwellige Produkte für Familien und Schulen einführen", sagteJasen Wang, Gründer und CEO von Makeblock. "Im Laufe des letztenJahres konnten wir ein rasantes Wachstum beim Marktanteil in Europa,der Asien-Pazifik-Region, Amerika und in China verzeichnen, dankunserer dreigleisigen Strategie: Software-Hardware-Lösung,systematische Bildungslösung und globaler Robotertechnik-Wettbewerb.Jetzt sehen wir eine hohe Dynamik, um unser Produktportfolioauszuweiten und die neueste Technologie in unsere STEAM-Lösungen zuintegrieren. Wir setzen uns mit Engagement dafür ein, unseren lokalenNutzern bessere Produkte und Services zu bieten."Makeblocks STEAM-Lösungen haben neun internationale Auszeichnungengewonnen, unter anderem die US-amerikanischen 2018 Family ChoiceAwards, die US-amerikanischen Gold Edison Awards, denUS-amerikanischen IDEA Gold Award, die CES Innovation Awards, dendeutschen IF Design Award, den deutschen Red Dot Product DesignAward, die Kokoa Education Standard Certification in Finnland, denkoreanischen K-Design Gold Award und den japanischen Good DesignAward.Mittlerweile ist Makeblock zu einem multinationalen Unternehmengeworden und hat heute 500 Mitarbeiter und Tochtergesellschaften inAmerika, den Niederlanden, Japan und Hongkong. Das Unternehmen hatmit über 1.600 globalen Vertriebspartnern kooperiert,Geschäftsvorhaben in mehr als 140 Ländern und Regionen geschmiedetund Programme mit Microsoft und strategischen Partnern wie JapansSoftBank C&S umgesetzt. Mehr als 20.000 Schulen weltweit profitierenvon der STEAM-Lösung von Makeblock, zu denen auch 7.000 Mittelschulenin Frankreich und über 50 % der Mittelschulen in Hongkong gehören. InMexiko hat Makeblock einen Guinness-Rekord für die weltweit größteRobotertechnik-Klasse gewonnen, in Zusammenarbeit mit derBildungsbehörde von Mexiko Jalisco. In der Antarktis beteiligt sichMakeblock am Antarctica Education & Research Program (AERP) alseinzige ausgewählte Robotikmarke. In Afrika war Makeblock deroffizielle Anbieter für das RobotsMali National CollaborativeRobotics Education Center und arbeitete mit NOSI (the OperationalNucleus of the Information Society) zusammen, um Bildungslücken imBereich STEAM in Kap Verde zu überwinden.www.makeblock.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/737213/Makeblock_s_STEAM_Education_Solutions.jpgPressekontakt:Lily Lin+86-137-1379-4628lily.lin@makeblock.comOriginal-Content von: Makeblock Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell