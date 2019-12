Makeblock feiert weltweite Premiere des 3D-Druckers mCreate für MINKT-Lernen, intelligente Nivellierung für genaue Druckergebnisse

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 23. Dezember war weltweiter offiziellerVerkaufsstart des 3D-Druckers mCreate von Makeblock, globaler Anbieter vonMINKT-Bildungslösungen. Seit vielen Jahren entwickelt Makeblock spezielleProdukte für das MINKT-Lernen. Jetzt erweitert das Unternehmen erneut dieMöglichkeiten von MINKT-Unterrichtsszenarien mit einem intelligenten 3D-Drucker,der kreative Ideen zum Leben erweckt. Sein erster Einsatz im Klassenzimmer wirdzu Beginn des neuen Semesters erwartet.Weitere Informationen zu mCreate finden Sie unter http://bit.ly/2sjRtzQMit mCreate wird Kreativität greifbar gemacht. Seine beeindruckendste Funktionist aber die intelligente Nivellierung. Bei den meisten handelsüblichen3D-Druckern wird das Bett manuell oder automatisch nivelliert. Bedienfehler odermechanisches Versagen können dabei zu Frustration führen. Die intelligenteNivellierungstechnologie Genius kann Fehler jeder Art vermeiden und den Erfolgder ersten Druckschicht garantieren. Durch schnelles Umschalten auf denLasergravurmodus (optionale Funktion) deckt das Produkt ein breiteresAnwendungsspektrum in der MINKT-Bildung ab.Um das Potenzial von mCreate voll auszuschöpfen, lassen sich die Module mCreateund mBuild kombinieren, um noch interessantere Kreationen hervorzubringen wiemit mCreate allein. "Meistens sind es die Nutzer, die mit großer Phantasieumwerfende Projekte kreieren, die uns wirklich inspirieren", sagte MakeblockSenior Engineer Andrew Gao. Die perfekten MINKT-Tools bringen ungehemmtenWissensdurst und Kreativität zutage, damit Kinder eine neue, phantasievolle Weltentdecken können.Baymax-Modell, hergestellt mit mCreate und mBuildhttps://www.youtube.com/watch?v=ceiR89AzesgAls ergänzendes MINKT-Lernmittel erweitert mCreate die Möglichkeiten alleranderen Makeblock-Codierroboter für inspirierende Projekte und lässt kreativesIndustriedesign zur Realität werden. Mit mCreate hat Makeblock ein einzigartigesProdukt entwickelt, das die Welt der grenzenlosen Phantasie für Nutzer auf derganzen Welt erweitern kann.Informationen zu MakeblockMakeblock Co., Ltd, gegründet 2013, ist ein führender Anbieter vonMINKT-Lernlösungen. Makeblock ist auf die MINKT-Lern- und Unterhaltungsmärktefür Schulen, Bildungseinrichtungen und Familien ausgerichtet. Es bietet dieumfassendsten Hardware-, Software- und Inhaltslösungen und veranstaltetanspruchsvolle Robotik-Wettbewerbe mit dem Ziel, eine tiefgreifende Integrationvon Technologie und Bildung zu erreichen. Für weitere Informationen folgen Sie@Makeblock auf Facebook und Twitter oder besuchen Sie www.makeblock.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1059232/mCreate.jpgPressekontakt:Vanessa Liuvanessa.liu@makeblock.com+86-18576603272Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122252/4477647OTS: Makeblock Co., Ltd.Original-Content von: Makeblock Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell