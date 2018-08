Make-Magazin: LED-Nixies selbst bauen / Edle Leuchtziffern-Uhr im Retro-Look (FOTO)

Hannover (ots) -Die legendären Nixie-Uhren mit Röhrenelementen für die Zeitanzeigebestechen durch ihr schickes Design. Allerdings haben die edlenHingucker ihren Preis. Mit farbigen LEDs und Acrylplatten aus demLasercutter kann man sich eine preiswerte Variante derLeuchtziffern-Uhr jedoch selbst bauen. Diese ist dann sogarindividuell steuerbar. Das schreibt das aktuelle Make-Magazin 4/18und liefert die passende Bauanleitung.Die Funktionsweise der Nixie-Replika ist denkbar simpel, aber sehreffektvoll: Auf zehn transparente Scheiben aus Acrylglas sind dieZahlen von null bis neun graviert. Von unten werden die Scheiben mitbunten LEDs angeleuchtet. Durch die Lichtbrechung tritt jeweils nurdie gewünschte Ziffer deutlich hervor, während die anderen Zahlendurchsichtig und farblos bleiben."Auch wenn die LED-Variante den Charme von echten Nixie-Röhrennicht ganz erreicht, in der in der Anwendung ist sie viel einfacherund flexibler", sagt Florian Schäffer, Redakteur beim Make-Magazin,der die Bauanleitung geschrieben und Nachbauten schon auf den MakerFaires gezeigt hat. Basis bilden bei allen Modellen RGB-LEDs, diesich großer Beliebtheit erfreuen, weil sie mit minimalem Aufwand anHard- und Software angesteuert werden können.Für das Projekt sollten geübte Bastler mit solidenArduino-Grundkenntnissen rund drei Stunden einrechnen. Die Kostenbeziffert Schäffer mit ca. 30 Euro pro Ziffer. Außerdem wird einLasercutter für individuelle Schriften der Ziffern gebraucht. "ImPrinzip wird pro Segment eine Platine, ein Lichtraster, zehn Scheibenmit Zeichen und eine Halteplatte benötigt. Zusammengehalten werdendie Teile von vier Schrauben", erklärt Schäffer.Weitere spannende Themen in der aktuellen Make-Ausgabe sind derFritz!Box-Hack, bei dem ein Arduino-gesteuerter Ereignismelder dieTürklingel mit der Telefonanlage koppelt und ein Hintergrundartikelzu LoRaWAN, der erläutert wie man kilometerweit Daten funken kann.Darüber hinaus bietet das Heft eine Übersicht über Gratis-CAD-Toolsfür Maker-Projekte.Das Magazin ist ab sofort für 10,90 Euro im Zeitschriftenhandelund im heiseshop erhältlich.Hinweis für Redaktionen: Gerne stellen wir Ihnen die Artikel zurRezension kostenfrei zur Verfügung.Pressekontakt:Heise MedienPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSylke Wilde0511 5352-290sy@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell