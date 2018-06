Make-Magazin: Alte Handys neu nutzen / Smartphone-Recycling (FOTO)

Hannover (ots) -In ausrangierten Smartphones steckt noch eine Menge brauchbareTechnik drin, die sich von Makern sinnvoll nutzen lässt - etwa alsDisplay, Maschinensteuerung oder Multifunktions-Sensor für eigeneProjekte. Das Magazin Make gibt in seiner aktuellen Ausgabe 3/18Tipps fürs Smartphone-Recycling.Grundsätzlich gibt es mehrere Wege, seinen alten Geräten neuesLeben einzuhauchen: Der einfachste Weg ist, fertige Apps zuinstallieren, die die neue Aufgabe übernehmen. So eignet sich die App3D Fox als Steuerzentrale für 3D-Drucker und Fräsen und mit der AppArduinoDroid kann man Mikrocontroller programmieren. "Oder aber manarbeitet sich in die Android-Programmierung ein und entwickelt seineperfekt zugeschnittene eigene App. Mit den Programmiersprachen Pythonund Basic schaffen auch Anfänger ohne Probleme die ersten Schritte indie Android-Programmierung", sagt Daniel Bachfeld, Chefredakteur vomMake-Magazin.Mit den vielen Sensoren im Handy lässt sich der Projektaufbau umganz neue Funktionen erweitern: Roboter mit GPS und Geofence,Gartenbewässerung aufgrund von Wetterdaten, Objektüberwachung mitBilderkennung, Sprachsteuerung für die Waschmaschine, schlüsselloseTüröffner - was das Herz begehrt. Mit der WLAN-Anbindung kann mansogar auf leistungsstarke Cloud-Dienste zurückgreifen und diekünstliche Intelligenz (KI) von Google und anderen Anbieternkostenlos nutzen. Dank des Linux-basierten Betriebssystems Androidsteht eine grafische Benutzeroberfläche zur Verfügung, für die manmit dem leicht bedienbaren AppInventor eine individuelle App mitSchaltern, Schiebern, Auswahlmenüs, Text und Sprachausgabe und vielemmehr entwerfen kann.Weitere spannende Themen in dieser Ausgabe sind dieunterschiedlichsten Leserprojekte mit dem "Alleskönner Abflussrohr":Von Klanginstallationen, Lautsprechern, Absaugern, Windturbinen bishin zur Leuchtturm-Garderobe zeigen sich PVC-Rohre immer wieder neu.Darüber hinaus widmet sich die Redaktion in der Family-Rubrik demCoden mit dem Mikrocontroller Calliope mini. Am Beispiel eineselektronischen Würfels zeigt das Make-Magazin, wie man mit demKleinstcomputer arbeitet.Das Magazin ist ab sofort für 10,90 Euro im Zeitschriftenhandelund im heise shop erhältlich.Hinweis für Redaktionen: Gerne stellen wir Ihnen die Artikel zurRezension kostenfrei zur Verfügung.Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise MedienKarl-Wiechert-Allee 1030625 HannoverOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell