Makara durchschneidet 16,8 m mit 0,37 g/t Au und 10 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 1,77 g/t Au und 40 g/t Ag in Rude Creek, Yukon

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Quelle: IRW Press

Der Beginn des Bohrprogramms Phase 1 im Projekt Nevada wird innerhalb der nächsten vier Wochen erwartet

Vancouver, Kanada, 29. März 2021 – Makara Mining Corp. (CSE: MAKA; FSE: MK0; OTC: MAKAF) („Makara“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zur Exploration in seinem Goldprojekt Rude Creek in Yukon, Kanada („Rude Creek“) und seinen anderen Projekten in Kanada und den USA ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung