Major Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Major, die im Segment "Lebensmitteleinzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.04.2022, 23:22 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 0.031 HKD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Major auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Major konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Major auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Major derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,04 HKD, womit der Kurs der Aktie (0.031 HKD) um -22,5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,04 HKD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -22,5 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Major mit einer Rendite von -22,5 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Die "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -12 Prozent. Auch hier liegt Major mit 10,5 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.