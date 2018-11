Unterföhring (ots) -Wer spielt sich zu seinem Song? Joko Winterscheidt lässt in seinerneuen Musik-Spielshow "Win your Song" ab Donnerstag, um 23:10 Uhr aufProSieben, Maite Kelly ("Warum hast du nicht nein gesagt") und MaxGiesinger ("80 Millionen") gegeneinander zum Spiel um den guten Tonantreten.Wie gewinnt man bei "Win your Song"? In jeder Runde gilt es,klassische Instrumente zu erspielen. Verliert der Musiker die Runde,wird die Studioband mit einem entsprechenden alternativen "Win yourSong"-Instrument ausgestattet. Schlagzeug oder Kinder-Drumset?Sechssaitige Gitarre oder eine dreisaitig-verstimmte Variante? ImFinale müssen die beiden duellierenden Sänger nacheinander mit derBand und ihren erspielten Instrumenten performen. WelcheZusammenstellung überzeugt das Studiopublikum? Wem überreicht JokoWinterscheidt die goldene Stimmgabel in Silber?Diese Musiker treten außerdem donnerstags bei "Win your Song" zummusikalischen Kräftemessen an: Judith Holofernes und Mark Forster(22. November), DJ Bobo und Wincent Weiss (29. November) sowieVanessa Mai und Bosse (6. Dezember)."Win your Song" - vier Folgen, ab 15. November 2018, immerdonnerstags, 23:10 Uhr auf ProSiebenHashtag zur Show: #WinYourSongBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell