Maison Mumm teilt die gleichen Werte von Exzellenz und Innovation wie der America's Cup und nimmt als offizieller Champagner-Partner an der 36. Ausgabe, die von Prada präsentiert wird, teil

Paris (ots/PRNewswire) - Maison Mumm ist stolz darauf, Partner des 36th America's Cup presented by Prada zu sein, der als der Höhepunkt des Segelsports gilt. Das Rennen begann am 10. März im inneren Hauraki-Golf vor Auckland, NZ, und wurde zwischen dem Defender Emirates Team New Zealand und dem Challenger of Record Luna Rossa Prada Pirelli ausgetragen.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte: https://www.multivu.com/players/uk/8869151-americas-cup-maison-mumm-36th-edition-presented-by-prada/Zum zweiten Mal in seiner Geschichte hat sich Maison Mumm mit diesem historischen und legendären Rennen, einem der prestigeträchtigsten Sportereignisse der Welt, zusammengetan. Es war eine offensichtliche Wahl für das Maison, da der America's Cup die gleichen Werte teilt, auf denen es gegründet wurde: ein starker Sinn für das Erbe und das Streben nach Exzellenz, Herausforderungen und Innovation.Der America's Cup wird alle vier Jahre ausgetragen und gilt als der begehrteste Preis im Segelsport. Teams konkurrieren um die älteste Trophäe im internationalen Sport und der Titelverteidiger legt die Regeln fest, einschließlich der Wahl des Bootes und des Rennformats. Jede Yacht repräsentiert innovatives Design und Technologie. Bei diesem Cup wird ein AC75-Design vorgestellt, ein radikales 75 Fuß langes Einrumpfboot ohne Kiel, das auf Tragflächen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Knoten fliegt.Seit langem mit dem Segelsport verbunden, fühlt sich Maison Mumm zu Unternehmungen hingezogen, auch zu technologischen Innovationen, und hat im America's Cup den gleichen Pioniergeist gefunden, der es seit seiner Gründung im Jahr 1827 auszeichnet. Die Maison kultiviert ihre Fähigkeit zur Innovation, indem sie die Qualität ihrer Weine ständig verbessert. Diese Philosophie der Exzellenz wird am besten durch das Motto des Gründers Georges Hermann Mumm verkörpert: "Nur die Besten".Für den 36. America's Cup hat Maison Mumm eine limitierte Auflage seiner kultigen Cuvée Mumm Grand Cordon kreiert. Dieser Champagner ist der Inbegriff des charakteristischen Stils des Maison, da er alle Nuancen der Rebsorte Pinot Noir aus der Champagne in Frankreich zum Ausdruck bringt. Die Trauben stammen aus über 100 Crus, um einen kräftigen, reichhaltigen Wein zu erzeugen, der die Kraft und Struktur des Pinot Noir mit der Eleganz und Mineralität des Chardonnays und der Fruchtigkeit des Meunier subtil ausbalanciert. Ob zum Anstoßen auf Meilensteine oder Neuanfänge, die aromatische Fülle und intensive Frische von Mumm Grand Cordon erinnert an die unvergesslichsten Momente des Lebens.Diese emblematische Cuvée, die nur von der Rennintensität des America's Cups übertroffen wird, kann im Mumm Yacht Club genossen werden. Im Herzen des America's Cup Race Village gelegen, bietet die speziell angefertigte Bar eine erstklassige Möglichkeit, das Segeln zu beobachten und die Sonne zu genießen, während Sie ein Glas Mumm-Champagner trinken.INFORMATIONEN ZU MAISON MUMMMumm ist Teil von Martell Mumm Perrier-Jouët, dem prestigeträchtigen Cognac- und Champagner-Geschäft von Pernod Ricard, der weltweiten Nr. 2 bei Weinen und Spirituosen. Mit seinem bedeutenden Erbe, das bis ins Jahr 1827 zurückreicht, ist Mumm das führende internationale Champagnerhaus in Frankreich und das dritte weltweit*. Mumm Grand Cordon ist eine Hommage an die ikonische rote Schärpe - eingedrückt im Glas als Teil einer ganzen Reihe von Innovationen. Der revolutionäre Flakon ist die perfekte Verkörperung des Geistes des Hauses, der mit kühnen Herausforderungen und bahnbrechenden Unternehmungen verbunden ist.* IWSR 2016Pressekontakt:Laurie Pierrinlaurie.pierrin@pernod-ricard.com+33 1 70 93 25 53Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1458271/Emirates_Team_New_Zealand.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1457154/Maison_Mumm_Logo.jpgOriginal-Content von: G.H.MUMM, übermittelt durch news aktuell