"Maischberger" am Mittwoch, 8. März 2017, 22.45 Uhr

München (ots) - Das Thema: "Schluss mit Agenda 2010: Macht Schulzdas Land gerechter?"Kein anderes Reformprojekt hat die Deutschen so entzweit wie dieAgenda 2010 des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Für AngelaMerkel ist sie eine Erfolgsgeschichte, für Kritiker einunvergleichlicher Sozialabbau. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gehtjetzt auf Distanz zur Agendapolitik, will unter anderem dieBezugsdauer des Arbeitslosengeldes deutlich verlängern. Was wären dieFolgen? Mehr Gerechtigkeit oder nur höhere Kosten für dieSteuerzahler ohne wirklichen Nutzen? Und müssten Änderungen an derAgenda nicht noch viel radikaler ausfallen - bis hin zur Abschaffungvon Hartz IV?Die Gäste:Hannelore Kraft, SPD (Ministerpräsidentin Nordrhein-Westfalen)Oskar Lafontaine, Die Linke (Fraktionsvorsitzender Saarland)Ralph Brinkhaus, CDU (stellv. Fraktionsvorsitzender)Ulrich Wockelmann (Langzeitarbeitsloser und Hartz-IV-Gegner)Thomas Selter (Familienunternehmer)Hannelore Kraft"Vieles an der Agenda 2010 war gut und richtig", sagt diestellvertretende SPD-Parteivorsitzende. "Das waren strukturelleVeränderungen. Wir waren damals in der Situation mit mehr als fünfMillionen Arbeitslosen, wir mussten etwas tun." Aber sie habe immergesagt, so die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, dasGesetzespaket müsse kritisch überprüft werden. "Dazu gehört dieehrliche Analyse, dass die Abstiegsängste der Menschen enormzugenommen haben." Hannelore Kraft ist für eine längere Bezugsdauerdes Arbeitslosengeldes und fordert "umfassende Verbesserungen fürprekär Beschäftigte, bei Leih- und Zeitarbeit, bei Befristung. Daswollen wir durchsetzen mit einem Kanzler Martin Schulz."Oskar LafontaineDer ehemalige SPD-Parteivorsitzende ist einer der schärfstenKritiker der Hartz-Reformen. Die Agenda 2010 habe zum größtenSozialabbau seit dem Krieg geführt: "Für Millionen Menschen habensich die Lebensbedingungen verschlechtert. Wer das nicht erkennt, istblind für die soziale Wirklichkeit in Deutschland", erklärt derLinken-Fraktionsvorsitzende im Saarland. Die Vorschläge von MartinSchulz gehen Oskar Lafontaine nicht weit genug. "Das sind marginaleVeränderungen, da kann man nicht von wirklichen Reformen sprechen.Die SPD muss sich von der Agenda verabschieden."Ralph Brinkhaus"Wir stehen vor so vielen Umbrüchen, und das Einzige, was Schulzeinfällt, ist, etwas an Hartz IV zu tun und die Welt zurückzubringen,wie sie früher war. Das ist armselig", kritisiert derstellvertretende Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion. RalphBrinkhaus hält das System nicht für ungerecht und betont dieBedeutung der Agenda 2010 für Deutschlands Wirtschaftswachstum. "Esist wie ein Lottogewinn, 2016 in Deutschland zu leben. Wir habenweniger Arbeitslose, reale Lohnzuwächse, eine Erhöhung der Renten unddie geringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa", sagt derCDU-Finanzpolitiker.Ulrich WockelmannVor 22 Jahren verlor der gelernte Tischler nach einerBetriebsinsolvenz seine Arbeitsstelle, fand trotz Umschulung zumFachinformatiker keine reguläre Anstellung mehr. Mit der Einführungvon Hartz IV wurde der Langzeitarbeitslose zum Aktivisten und berätSozialhilfe-Empfänger im Umgang mit Jobcentern. "Die Agenda 2010macht die Menschen kaputt. Sie werden damit gedemütigt, dass siekeinen Job mehr haben", beklagt der Mitgründer desArbeitslosenvereins "Aufrecht". Auch die SPD-Pläne, die Zahlung desArbeitslosengeldes zu verlängern, erregen den Unmut von UlrichWockelmann: "Dieser Armutsgewöhnungszuschlag verlängert nur dasLeiden. Hartz IV gehört abgeschafft."Thomas SelterDer Firmeninhaber verteidigt die Agenda 2010 als daserfolgreichste Konjunkturprogramm, das es je in Deutschland gegebenhat. "Wir haben Millionen von Arbeitslose in Jobs gebracht undDeutschland wieder erfolgreich gemacht", so Thomas Selter. Die SPDkönne stolz auf ihre Leistung sein und müsse sich dafür nichtschämen, sagt der 69-jährige Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen undwarnt vor Änderungen: "Wenn man das Reformpaket zurückschraubt,werden wir wieder der kranke Mann Europas!""Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerPressekontakt:Redaktion: Elke Maar (WDR)Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell