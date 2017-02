"Maischberger" am Mittwoch, 8. Februar 2017, um 23:45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Zu Gast: Wolfgang Schäuble (Bundesfinanzminister)Kein anderer deutscher Politiker verfügt über so viel Erfahrung:Er wurde 1972 erstmals in den Bundestag gewählt. Er war Kohlsmächtiger Kanzleramtschef, verhandelte aIs Innenminister die deutscheEinheit, war Parteichef der CDU. Als Finanzminister wurde er Managerder Eurokrise und der mächtigste Mann in Merkels Regierung. Sein Worthat Gewicht, in Deutschland und in der Welt. Wie fällt WolfgangSchäubles politische und persönliche Bestandsaufnahme aus? Droht indiesem Jahr eine Zeitenwende? Zerbricht 2017 die EU? Wird Trump zumweltpolitischen Risiko? Und bleibt Angela Merkel auch nach derBundestagswahl Kanzlerin?"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH. ImInternet unter www.DasErste.de/maischberger Redaktion: Elke Maar(WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell