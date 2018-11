"Maischberger" am Mittwoch, 7. November 2018, um 22:45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema:Nach den Kongresswahlen: Was macht Trump, wie reagiert die Welt?Selten haben die sogenannten "Midtermwahlen" in den USA bei uns soviel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie in diesem Jahr. Dennerstmals seit der Wahl von US-Präsident Trump wird sich zeigen, obsein polarisierender Politikstil von den Wählern geschätzt oderabgestraft wird. Wenn seine Republikaner bei den Kongresswahlen starkverlieren, könnte Donald Trump sogar ein Amtsenthebungsverfahrendrohen. Sollte seine Partei allerdings auf ganzer Linie gewinnen,könnte der starke Mann im Weißen Haus weltweit für noch mehr Unruhesorgen, fürchten viele Beobachter - nicht nur in Deutschland.Die Gäste:Klaus von Dohnanyi, SPD (ehem. Hamburger Bürgermeister) GayleTufts (deutsch-amerikanische Entertainerin) Helene von Damm (ehem.US-Botschafterin) Julian Reichelt ("Bild"-Chefredakteur) KlausBrinkbäumer ("Spiegel"-Autor) "Maischberger" ist eineGemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR inZusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell