"Maischberger" am Mittwoch, 3. April 2019, um 23:45 Uhr

München (ots) - Das Thema:Ernährung als Religion: Kann denn Essen Sünde sein?Intervallfasten, Essen ohne Zucker, Clean Eating: Was oder wie wiressen, ist längst zum Glaubensbekenntnis geworden. Über die richtigeErnährung wird so erbittert gestritten wie über politischeGrundüberzeugungen. Ernährungsratgeber führen die Bestsellerlistenan. Immer mehr Menschen glauben, dass sie für ihre Gesundheit ihrEssen umstellen müssen und probieren neue Foodtrends aus. Doch wasist überhaupt gesunde Ernährung? Sind die Produkte derLebensmittelindustrie gefährlich für uns? Oder macht uns vielmehr dieHysterie um das richtige Essen krank?Die Gäste:Bas Kast (Wissenschaftsjournalist, "Der Ernährungskompass")Michaela May (Schauspielerin) Andrea Ballschuh (Fernsehmoderatorin)Susanne Langguth (Lebensmittelverband BLL) Melodie Michelberger(Influencerin und Autorin) Dr. Manfred Lütz (Psychiater)"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell