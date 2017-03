"Maischberger" am Mittwoch, 29. März 2017, um 22:45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema:"Brexit stärkt Europa! Nationalisten am Ende?"Am Mittwoch wird es ernst für Europa: Die britischePremierministerin Theresa May wird den lang erwartetenAustrittsantrag stellen - mit unabsehbaren Folgen für Großbritannienund Europa. Ausgerechnet jetzt präsentiert sich die EU so einig wielange nicht mehr - so als wären alle Streitigkeiten um Euro-Rettungund Flüchtlinge vom Tisch, als würden nationalistische Kräfte dieDebattenhoheit verlieren. Hat der Brexit den Effekt, dass dieEuropäer enger zusammenrücken? Ist der Populismus überwunden? Oderist das ein Trugschluss?Die Gäste:Klaus von Dohnanyi, SPD (ehem. Hamburger Bürgermeister) MarkusSöder, CSU (Bayerischer Finanzminister) Rolf-Dieter Krause(ehemaliger ARD-Studioleiter Brüssel) Beatrix von Storch, AfD(stellvertretende Bundesvorsitzende) Marieluise Beck, B'90/Grüne(Bundestagsabgeordnete) Axel Antoni (deutscher Unternehmensberateraus London)Klaus von DohnanyiDer ehemalige Bundesminister befürchtet durch den Brexit eherNachteile für die deutsche als für die britische Wirtschaft. "Aber esist gut, dass die EU jetzt im Zuge des Austritts Großbritanniensnäher zusammenrückt", fügt er hinzu. Deutschland und Frankreichsollten jetzt eine gemeinsame Verteidigungspolitik vorantreiben. Einetiefere Integration lehnt der ehemalige Europaminister unter HelmutSchmidt allerdings ab. "Wer immer noch denkt, die EU sollte über dieGurkenkrümmung entscheiden, nützt nur den EU-Kritikern", erklärtKlaus von Dohnanyi.Markus SöderDer CSU-Politiker warnt davor, die finanziellen Folgen desbritischen Austritts aus der EU den Deutschen aufzubürden. "Die EUmuss sparen, um den Brexit zu kompensieren", sagt Markus Söder. Derbayerische Staatsminister für Finanzen fordert zudem einen fairenUmgang mit den Briten. "Sie gehören weiter zu Europa, bleiben einwichtiger Nato-Partner und sind für Bayern der zweitwichtigsteHandelspartner."Rolf-Dieter Krause"Der Brexit macht alle zu Verlierern, aber die Briten werden diegrößten Verlierer sein", glaubt der langjährige EU-Korrespondent derARD. Denn die Fronten zwischen Brüssel und London hätten sich bereitsverhärtet. "Die europäischen Länder werden keine Zugeständnissemachen. Das politische Risiko ist zu groß und würde Nachahmeranimieren", ist Rolf-Dieter Krause überzeugt. Der Journalistbezweifelt, dass sich die Partner innerhalb der zweijährigenVerhandlungszeit einigen werden: "Es könnte zum harten Schnittkommen."Beatrix von StorchDie Berliner AfD-Landesvorsitzende begrüßt den britischen Austrittaus der EU. Der Brexit zeige, dass es auch einen Weg aus der EU gebe."Großbritannien wird weiter existieren und nicht ins Chaos stürzen",sagt die EU-Parlamentarierin. Sie teile die Kritik derBrexit-Anhänger an der EU. "Diese tendiert immer mehr zumumverteilenden Zentralstaat und zur Abschaffung der Nationalstaaten",so Beatrix von Storch. Deshalb fordere sie ebenfalls ein Referendumin Deutschland über den Verbleib in der EU.Marieluise Beck"Die Briten werden es leider erleben, dass der Weg zurück in denNationalstaat eine dramatische Einengung bedeuten wird", prophezeitdie Grünen-Politikerin. Die EU, so die Außenpolitikerin, stehe "fürOffenheit und kulturelle Vielfalt, auch wenn das Menschenverunsichern kann". Diese Unsicherheiten machten sich dieRechtspopulisten zunutze. "Sie schüren Ängste vor Veränderung undbieten vermeintlich einfache Lösungen für komplexe Probleme an", sagtMarieluise Beck, die erstmals 1983 in den Bundestag gewählt wurde.Axel AntoniSeit fast zwanzig Jahren lebt der gebürtige Hamburger gemeinsammit seiner britischen Frau in London. "Land und Leute haben mein Herzim Sturm erobert", berichtet Axel Antoni. "Doch nun sind wirEU-Bürger zur Verhandlungsmasse geworden wie Autos oder Tomaten ausSpanien." Zudem fürchtet der Unternehmensberater, durch den Brexitseine wichtigsten Kunden zu verlieren: "Viele große internationaleFirmen werden ihre Hauptsitze nach Europa verlegen.""Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR) Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell