"Maischberger" am Mittwoch, 29. August, um 22:45 Uhr Das Talkformat feiert am 2. September sein 15-jähriges Bestehen

München (ots) - In der ersten Sendung nach der Sommerpausediskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen über folgendes Thema:"Der Plastikfluch: billig, praktisch, gefährlich"Ein Wal in Thailand stirbt an acht Kilo Plastik im Magen. HunderteHelfer versuchen verzweifelt einen Traumstrand in der DominikanischenRepublik von tausend Tonnen Abfall zu befreien. Diese Bilder derverheerenden Folgen von Plastikmüll in den Meeren sorgten im Sommerweltweit für Entsetzen. Mittlerweile reagiert die Politik. DieEU-Kommission will Verbote von Plastikstrohhalmen und Einweggeschirrin Europa durchsetzen. In Deutschland wird über eine Plastiksteuerdiskutiert. Warum verbrauchen wir so viel Plastik? Was können Politikund Wirtschaft, was können die Verbraucher tun, um den Abfall zureduzieren? Wie bedenklich ist Mikroplastik in Kosmetika oder inMineralwasser für Umwelt und für Menschen?Die Gäste:Hannes Jaenicke (Schauspieler und Umweltaktivist)Ranga Yogeshwar (ARD-Wissenschaftsmoderator)Ursula Heinen-Esser (CDU, nordrhein-westfälische Umweltministerin)Stefan Genth (Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands HDE)Kerstin Etzenbach-Effers (Verbraucherschutzzentrale NRW)"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerPressekontakt:Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell