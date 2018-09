"Maischberger" am Mittwoch, 26. September 2018, um 23:45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema:Missbrauch in der katholischen Kirche: aufklären oder vertuschen?"Erschüttert", "traurig", "ein großes Versagen der Kirche" - soäußern sich nicht Kirchenkritiker, sondern die deutschen Bischöfeselbst. Anlass ist die von ihnen in Auftrag gegebene Studie übersexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Sie enthüllt, dasssich von 1946 bis 2014 mindestens 1670 Kleriker an Kindern undJugendlichen vergangen haben. Die Kirche habe jahrelang den sexuellenMissbrauch verschwiegen, die Täter meist geschützt. Strafrechtlichverfolgt wurden nur die wenigsten. Und die Studie, so sagen Kritiker,sei bestenfalls der Anfang der Aufklärung. Ist die katholische Kirchejetzt wirklich bereit, das Problem offensiv anzugehen? Hat der Staatin der Vergangenheit zu wenig getan, um die Opfer zu schützen, undmuss er jetzt die Kirche zur vollständigen Aufklärung zwingen? Oderwerden Übergriffe weiter vertuscht und die Opfer alleine gelassen?Welche Rolle spielt dabei die Sexualmoral in der katholischen Kirche?Die Gäste:Stephan Ackermann (Bischof von Trier) Wolfgang Niedecken(Rockmusiker, "BAP") Claudia Mönius (Missbrauchsopfer eineskatholischen Pfarrers) Matthias Katsch (Sprecher desBetroffenenverbands "Eckiger Tisch") Christiane Florin (Journalistin)"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell