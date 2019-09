"Maischberger" am Mittwoch, 25. September 2019, um 22:45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema:Trotz Rente und Arbeit: Kann Armut jeden treffen?"Die Altersarmut wird uns überrollen." Der "TafelDeutschland"-Chef schlug letzte Woche Alarm: Die Zahl der Rentner,die sich für ein kostenloses Essen anstellen, sei in einem Jahr um 20Prozent gestiegen. Ist das ein schlechtes Omen? Auch vieleBerufstätige können schon heute von ihrer Arbeit nicht leben, trotzeiner seit Jahren florierenden Wirtschaft. Wie ist das zu erklären?Bedeuten Niedriglöhne, Minijobs und Zeitarbeit einen unaufhaltsamenWeg in die Armut? Und kann zum Beispiel das SPD-Konzept einerGrundrente die Altersarmut reduzieren?Die Gäste:Gisela Quenstedt (Rentnerin) Heike Orzol (ehemaligeLeiharbeiterin) Sarah-Lee Heinrich (wuchs mit Hartz IV auf) MichaelOpoczynski (Wirtschaftsexperte) Ralf Stegner, SPD (stellv.SPD-Vorsitzender) Oswald Metzger (Publizist)"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der vincent productionsGmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell