"Maischberger" am Mittwoch, 25. April 2018, um 23:00 Uhr

München (ots) - Das Thema:"Promille-Paradies Deutschland: Verharmlosen wir den Alkohol?"Rund 95 Prozent der Deutschen trinken Alkohol. 9,5 Millionen sogarin "gesundheitlich riskanter Form", erklärt dasBundesgesundheitsministerium. Jedes Jahr sterben hierzulandemindestens 74.000 Menschen an den Folgen ihres Alkoholmissbrauchs.Deshalb fordert jetzt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen vonder Politik, nach dem Vorbild anderer EU-Länder stärker gegen denAlkoholkonsum vorzugehen. Also: deutlich höhere Preise, geringereVerfügbarkeit und Ende der Werbung. Muss uns der Staat besser vorAlkohol schützen? Sollten wir alle deutlich weniger trinken? Odergehört der Bier- und Weingenuss einfach zu unserer Lebensart?Die Gäste:Uli Borowka (Ex-Fußballprofi und Alkoholkritiker) Nina Bott(Schauspielerin, Co-Abhängige) Monika Schneider (Rentnerin) BernhardSitter (Bierbrauer und Gastronom) Henning Hirsch (trockenerAlkoholiker) Prof. Dr. Helmut Seitz (Alkoholforscher und Mediziner)"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell