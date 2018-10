"Maischberger" am Mittwoch, 24. Oktober 2018, um 22:45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema:Die unfaire Republik: Reiche bevorzugt, Arme benachteiligt?Die Gäste:Ralf Dümmel (Unternehmer, "Die Höhle der Löwen") Anja Kohl(ARD-Börsenexpertin) Sahra Wagenknecht (Die Linke,Fraktionsvorsitzende) Rainer Hank (Journalist) Jeremias Thiel (wuchsin Armut auf)Die Zahl der Reichen in Deutschland wächst und wächst. Wie in dervergangenen Woche die F.A.Z. vermeldete, sind 2017 über 250.000Millionäre dazu gekommen. Viele von ihnen profitieren von rapidegestiegenen Immobilienpreisen. Auf der anderen Seite wächst die Zahlder Armen, die arbeiten, aber von einem Job nicht leben können. Dasvermeldete - ebenfalls in der vergangenen Woche - der"Schattenbericht" der Nationalen Armutskonferenz. Innerhalb von zehnJahren habe sich der Anteil der so genannten Erwerbsarmut verdoppelt.Und das obwohl Deutschland einen Wirtschaftsboom erlebt. Profitierendavon nur die "oberen Zehntausend"? Und gelingt es immer noch manchemSuperreichen, den Staat um Milliarden Steuern zu betrügen, wie neueEnthüllungen eines Recherchenetzwerks (u.a. "Panorama", ARD) überNachfolgemodelle der berüchtigten Cum-Ex-Deals nahelegen?"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerPressekontakt:Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell