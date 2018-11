"Maischberger" am Mittwoch, 21. November 2018, um 22:45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema:Raser, Rüpel, Drängler: Werden Autofahrer immer aggressiver?Am Montag wurde der spektakuläre Berliner Raser-Prozess wiederaufgenommen. Bei einem nächtlichen Rennen zweier junger Männer aufdem Kurfürstendamm war 2016 ein unbeteiligter Autofahrer getötetworden. Das Landgericht Berlin verurteilte die beiden Männer wegenMordes - einmalig in der deutschen Justiz-Geschichte. DerBundesgerichtshof hielt die Urteilsbegründung für unzureichend undhob das Urteil wieder auf. Was ist richtig? Und wie können wir vorRasern geschützt werden? Nicht nur solche Raser-Rennen sorgen fürUnsicherheit auf der Straße. Auch Rüpler und Drängler gefährdenandere Verkehrsteilnehmer. Und: Immer mehr Autos, immer mehr Verkehrund immer mehr Stress führen zu einem neuen Höchststand bei Unfällen.Macht die Verkehrsdichte auch ganz normale Autofahrer aggressiv?Die Gäste:Maximilian Warshitsky (Vater wurde Opfer der Berliner Raser) GigiDeppe (ARD-Rechtsexpertin) Panagiota Petridou (Fernsehmoderatorin)Ute Hammer (Verkehrspsychologin) Stefan Pfeiffer (Autobahnpolizist)Nico Klassen (Ex-Raser)"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell