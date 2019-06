"Maischberger" am Mittwoch, 19. Juni 2019, um 22:45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema: "Maischberger:die Woche"Nicht das eine Thema, sondern gleich mehrere zentrale Themen derWoche werden zur Debatte stehen. Was in der laufenden Woche Politikund Gesellschaft bewegt, wird Sandra Maischberger inunterschiedlichen Gästekonstellationen diskutieren: imEinzelgespräch, im Duell, mit einer Kommentatoren-Runde und mit denZuschauern im Publikum.In dieser Woche sind zu Gast der frühere Fraktionschef vonCDU/CSU, Friedrich Merz, der ARD-Wettermoderator Karsten Schwanke,die Bäuerin Silke Backsen, die Hauptstadt-Journalistin Kristina Dunz("Rheinische Post"), der stellvertretende "Bild"-ChefredakteurNikolaus Blome und der "Spiegel"-Journalist Markus Feldenkirchen."Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell