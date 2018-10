"Maischberger" am Mittwoch, 17. Oktober 2018, 22:45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema:Watschn für die Volksparteien: Wer braucht noch Union und SPD?Die CSU auf einem historischen Tiefpunkt, die SPD mit demmiserabelsten Landtagswahlergebnis ihrer Geschichte. Und was sind dieKonsequenzen für die Politik in Berlin? Gar keine.Bundesinnenminister und CSU-Parteichef Horst Seehofer denkt nicht anRücktritt, SPD-Vorsitzende Andrea Nahles verweist auf die anstehendeHessen-Wahl. Keiner mag die Verantwortung übernehmen für dasdramatische Schrumpfen der Volksparteien, die sich auch inbundesweiten Umfragen niederschlägt. Ist die SPD überhaupt noch zuretten? Haben die Grünen bereits ihren Platz links der Mitteübernommen? Wie lange können sich Merkel und ihre großkoalitionäreBundesregierung noch halten?Die Gäste:Florian Schroeder (Kabarettist) Rudolf Dreßler (SPD,Sozialpolitiker) Philipp Amthor (CDU, Bundestagsabgeordneter) SigmundGottlieb (ehem. ARD-Moderator) Markus Feldenkirchen("Spiegel"-Journalist)"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischberger