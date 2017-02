"Maischberger" am Mittwoch, 15. Februar 2017, um 22:45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema:"Trump gegen den Rest der Welt?"Der US-Präsident hält die Welt in Atem. Seine Einwanderungs- undWirtschaftspolitik führt weltweit zu Protesten. Seine Außenpolitik:unberechenbar - und äußerst beunruhigend für die internationalenSpitzenpolitiker und Außenpolitikexperten, die sich dieses Wochenendein München treffen. Mit Spannung wird deshalb auf derSicherheitskonferenz der Auftritt von US-Vizepräsident Mike Pence undVerteidigungsminister James Mattis erwartet. Die globale Politelitetrifft auf die Manager der neuen US-Macht. Werden wir Trumpsaußenpolitischen Kurs besser verstehen? Müssen wir den Slogan"America first" vielleicht gar nicht fürchten? Oder ist Donald Trumpdoch ein globales Risiko?Die Gäste:Norbert Röttgen, CDU (Außenpolitiker) Thilo Sarrazin (ehem.Bundesbankvorstand und Buchautor) Ulrich Kienzle (Journalist) SandraNavidi (Finanzexpertin) Michael Wolffsohn (Historiker)Norbert Röttgen"Die Weltordnung wird in Frage gestellt. Wir müssen uns warmanziehen und diesen Kampf aufnehmen", sagt der Vorsitzende desAuswärtigen Ausschusses im Bundestag. Er erwartet unter PräsidentTrump "eine dramatische Zäsur, die historische Dimensionen hat". EinePolitik der Abschottung, Angriffe auf die deutsche Wirtschaft, offenausgesprochene Drohungen gegen China und Iran - Norbert Röttgen istalarmiert und fordert: "Wir brauchen einen radikalen Politikwechselin Europa und müssen geschlossen auftreten."Thilo SarrazinDer Publizist verteidigt Trumps protektionistischen Politikansatzals "im Kern rational". Die Leitlinie "America first" sei nichtunvernünftig. Denn die sozialen Kosten der Globalisierung seien inder Gesellschaft ungleich verteilt, schreibt der langjährige BerlinerSPD-Finanzsenator in der "FAZ". "Eine Rückgewinnung der Kontrolleüber die Einwanderung und eine konsequente standortbezogeneIndustriepolitik können in den USA durchaus zum Erfolg und schon inwenigen Jahren zu deutlichen Verbesserungen am unteren Ende derEinkommens- und Beschäftigungspyramide führen", sagt Thilo Sarrazin.Ulrich Kienzle"Außenpolitisch verstrickt sich Donald Trump in sinnloseWidersprüche", sagt der frühere ARD-Nahostkorrespondent. Ob es um dieSiedlungspolitik der israelischen Regierung oder um das Verhältnis zuChina geht - den US-Präsidenten "interessiere es nicht, wenn ermorgen etwas Anderes als gestern verkündigt und es ihm nutzt". DerMann habe keine Ahnung vom Nahen Osten, resümiert Ulrich Kienzle:"Jemand der Belgien für eine Stadt hält, der kennt die Differenzen inder arabischen Welt überhaupt nicht."Sandra Navidi"In New York haben viele Menschen Angst, dass Donald Trump einenKrieg beginnt", schildert die deutsche Wall-Street-Insiderin dieStimmung in ihrer Wahlheimat. Der neue US-Präsident versuche, daspolitische System Amerikas zu zerstören, um es in seinem Sinne neuaufzubauen: "Er greift die Justiz an, um sie in die Knie zu zwingen.Er stellt jeden an den Pranger, der nicht auf seiner Linie ist." Dassdie Wirtschaft oder die nationale Sicherheit der Vereinigten Staatendarunter leiden könnten, sei Trump völlig egal, fürchtet SandraNavidi.Michael WolffsohnDer Geschichtsprofessor kritisiert den selbstgerechten undheuchlerischen Umgang der Deutschen mit dem US-Präsidenten: "Wir sindnicht anders als Trump." So unterscheide sich unsere rigoroseFlüchtlingspolitik eigentlich nicht von Trumps Einreisestopp fürMuslime. Der Publizist mahnt zur Gelassenheit: "Die Präsidentschaftkönnte für die Welt viel besser werden als erwartet." Denn ObamasAußenpolitik sei besonders im Nahen Osten ein Desaster gewesen,erklärt Michael Wolffsohn. "Ein neuer Ansatz kann den Karren aus derSackgasse führen"."Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH.Im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell