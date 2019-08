"Maischberger" am Mittwoch, 14. August 2019, um 22:45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema: "Maischberger: die Woche"Mit der Sommerstaffel "Maischberger: die Woche" geht es nach derSommerpause diesen Mittwoch weiter. Nicht das eine Thema, sonderngleich mehrere zentrale Themen der Woche werden zur Debatte stehen.Was in der laufenden Woche Politik und Gesellschaft bewegt, wirdSandra Maischberger in unterschiedlichen Gästekonstellationendiskutieren: im Einzelgespräch, im Duell, mit einerKommentatoren-Runde und mit den Zuschauern im Publikum.In dieser Woche sind zu Gast der Bundespräsident a.D. JoachimGauck, Charles M. Huber (Schauspieler und ehemaligerCDU-Bundestagsabgeordneter), Idil Baydar (Kabarettistin), Hans-UlrichJörges ("Stern"-Kolumnist), Wolfram Weimer (Publizist und Verleger)und Simone Baum (CDU-Politikerin /"Werte-Union")"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell