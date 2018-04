"Maischberger" am Mittwoch, 11. April 2018, um 22:45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema:"Angst auf der Straße: Muss der Staat härter durchgreifen?""Die Aufgabe des Staates ist es, für Recht und Ordnung zu sorgen.Diese Handlungsfähigkeit war in den letzten Jahren oft nicht mehrausreichend gegeben." Mit dieser These hat CDU-Minister Jens Spahneine hitzige Debatte ausgelöst. Seine Kritiker warnen, dass mitsolchen Aussagen Angst verbreitet werde, obwohl die tatsächlicheSicherheitslage besser werde. Doch wie sicher können wir uns wirklichnoch im öffentlichen Raum fühlen, in der U-Bahn, auf großen Plätzen,beim Joggen im Park? Hat der Staat kapituliert, wenn Drogendealerwiederholt verhaftet und dann wieder freigelassen werden? Bestimmenin manchen Stadtvierteln kriminelle Clans die Regeln und nicht diePolizei?Die Gäste:Gerhart Baum, FDP (ehem. Bundesinnenminister) Philipp Amthor, CDU(Bundestagsabgeordneter) Carolin Matthie (bewaffnete sich aus Angstvor Übergriffen) Hayko Migirdicyan (hat Kiosk an kriminellemBrennpunkt) Bodo Pfalzgraf (Polizeigewerkschafter) Thomas Feltes(Kriminologe)"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell