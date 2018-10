"Maischberger" am Mittwoch, 10. Oktober 2018, um 22:45 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema:Bayern wählt, Berlin zittert: Droht ein politisches Beben?Ganz Deutschland schaut diesen Sonntag gebannt nach Bayern. Denndort droht der früher allmächtigen CSU eine gewaltige Klatsche an denWahlurnen. Der ARD-Deutschlandtrend sieht die Christsozialen nur nochbei mageren 33 Prozent. Sogar eine Landesregierung ohne CSU wäre dannmöglich. Doch auch in Berlin könnten die politischen Verhältnisse insRutschen kommen. Welche Folgen hätte ein miserables Ergebnis für dieCSU? Wer würde die Verantwortung tragen - Seehofer, Söder oder auchMerkel? Wird die Landtagswahl auch zu einer Abstimmung über die GroKoim Bund?Gäste:Urban Priol (Kabarettist)Joseph Hannesschläger (Schauspieler, "Die Rosenheim-Cops")Claudia Jung (Schlagersängerin und ehem. bayerischeLandtagsabgeordnete)Hans-Rudolf Wöhrl (Unternehmer)Robin Alexander (Journalist)"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerPressekontakt:Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell