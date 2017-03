"Maischberger" in der Nacht vom Mittwoch, 22. März 2017, auf Donnerstag, 23. März 2017, um 0:00 Uhr

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema: "Cannabis und Kokain: Sollen Drogenfreigegeben werden?"Trotz globaler Drogenverbote nehmen nach UN-Schätzungen weltweitfast 250 Millionen Menschen illegale Substanzen. Für Produzenten undHändler ist das ein Milliardengeschäft. Politiker wie Kofi Annanerklären den "Krieg gegen die Drogen" für gescheitert. DerEx-UN-Generalsekretär fordert: "Wir müssen den privaten Drogenkonsumentkriminalisieren und die totale Unterdrückung der Drogen aufgeben."Eine drogenfreie Welt sei eine Illusion. Statt Verboten solle wiebeim Tabak über Gesundheitsrisiken aufgeklärt werden. Müssen wir neueWege in der Drogenpolitik gehen? Oder ist die Legalisierung vonDrogen verantwortungslos?Die Gäste:Jenke von Wilmsdorff (Fernsehreporter) Melanie Huml, CSU (Bayer.Gesundheitsministerin) André Schulz (Bund Deutscher Kriminalbeamter)Jörg Böckem (Journalist und Ex-Junkie) Werner Bartens(Medizinjournalist) Sabrina Kästner (war Crystal-Meth-süchtig)Jenke von WilmsdorffIn seiner umstrittenen Doku-Reihe "Das Jenke-Experiment" testeteder Journalist im Selbsttest harte Drogen wie LSD unter ärztlicherAufsicht. "Jede Droge hat ein Spaßpotential, sonst würden dieMenschen es nicht nehmen. Doch man bezahlt den Glücksrausch teuer",bilanziert der RTL-Reporter. Die restriktive Drogenpolitik derBundesregierung hält Jenke von Wilmsdorff für wenig sinnvoll: "DieDiskussion um Drogen muss anders geführt werden. Nur Verbieten undBestrafen ist der völlig falsche Weg."Melanie HumlDie CSU-Politikerin warnt vor den Gefahren durch Drogenkonsum.Besonders die Debatte um Legalisierung von Cannabis zu Genusszweckensei verantwortungslos, so die Gesundheitsministerin. "Unerfahrenheitund Neugier junger Menschen können fatale gesundheitliche Folgenhaben", unterstreicht die Ärztin. Eine Entkriminalisierung desDrogenkonsums hält die CSU-Politikerin generell für falsch: "DerStaat muss Repressionen setzen und Drogen nicht zum Geschäftsmodellmachen."André Schulz"Der Krieg gegen Drogen ist verloren. Die aufwändige undressourcenintensive Arbeit der Polizei ist weder besonders effektivnoch zielführend", sagt der Kriminalhauptkommissar. Denn noch niehätten weltweit so viele Menschen illegale Substanzen konsumiert wieheute. Der BKA-Bundesvorsitzende fordert deshalb ein Umdenken in derDrogenpolitik und setzt sich unter anderem für eineEntkriminalisierung der Konsumenten ein.Jörg Böckem"Keine Droge führt auf direktem Weg in die Abhängigkeit. In denersten Jahren waren meine Rauscherfahrungen großartig, überwältigend.Warum sollte ich mir etwas so Faszinierendes madig machen?" Sobeschreibt der ehemalige Heroinabhängige seinen Weg in die Sucht.Während er als Journalist Karriere beim "Spiegel" machte, setzte ersich täglich heimlich auf der Redaktionstoilette eine Spritze. JörgBöckem, der seit 16 Jahren clean ist, plädiert für dieEntkriminalisierung von Abhängigen: "Kein Süchtiger lässt sich vonVerboten abschrecken. Statt Strafverfolgung brauchen wir Aufklärungüber Wirkungen und Risiken."Werner Bartens"Jede noch so kleine Dosis einer Droge ist potenziell schädlich",sagt der Wissenschaftsjournalist. Das gelte für Kokain genauso wiefür Alltagsdrogen: "Das Nikotin weniger Zigaretten kann die Mutationauslösen, die nach Jahren zum Krebs führt." Die Wahrscheinlichkeitfür bleibende Schäden sei aber bei häufigem Gebrauch und hoher Dosishöher, weiß der Mediziner. Aber: Welches ist die schädlichste Droge?Welcher Stoff macht am schnellsten abhängig? Und beeinträchtigtCannabis die Intelligenz?Sabrina KästnerDie zweifache Mutter war viele Jahre abhängig von Crystal Meth."Das erste Mal war eine sehr eindrucksvolle Erfahrung. Die Droge warleistungssteigernd, und man hat sich keine Sorgen mehr umAlltagsprobleme gemacht." Doch bald drehte sich alles nur noch darum,neuen Stoff zu besorgen. "Es gab mehrere Situationen, in denen meineKinder gefährdet waren. Ich hatte mehr als einen Schutzengel." Erstals das Jugendamt eingriff, zog Sabrina Kästner die Reißleine undkämpft sich durch den Entzug."Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR) "Maischberger" im Internet unterwww.DasErste.de/maischbergerPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell