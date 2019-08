Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

München (ots) - Das Thema: "Maischberger: die Woche" Nicht daseine Thema, sondern gleich mehrere zentrale Themen der Woche werdenzur Debatte stehen. Was in der laufenden Woche Politik undGesellschaft bewegt, wird Sandra Maischberger in unterschiedlichenGästekonstellationen diskutieren: im Einzelgespräch, im Duell, miteiner Kommentatoren-Runde und mit den Zuschauern im Publikum.In dieser Woche sind zu Gast:Malu Dreyer, SPD (Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz) GregorGysi, Die Linke (ehemaliger Fraktionschef) Anja Kohl(ARD-Börsenexpertin) Michel Friedman (TV-Moderator) Susanne Gaschke("Welt"-Kolumnistin) Johannes Vogel (Generaldirektor NaturkundemuseumBerlin) Nikolaus Tarouquella-Levitan (Dokumentarfilmer undBrasilien-Kenner)"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD,hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH."Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischbergerRedaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFelix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell