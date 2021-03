Mais: Geht die Hausse am Getreidemarkt weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

In seinem aktuellen Agrarreport hat das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) die Produktionsschätzung für Grobgetreide wie Mais, Gerste und Sorghum nach oben angepasst. Gleiches gilt für den Handel und die Endbestände. Die geschätzte Maisproduktion wurde um gut 2 Millionen Tonnen auf 1.136 Millionen Tonnen nach oben angepasst. Hierfür verantwortlich sind größere Erntemengen in Südafrika und Indien, wodurch ein Rückgang in Mexiko mehr als kompensiert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



