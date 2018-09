Mainzer OB erwartet kein Fahrverbot wegen Luftverschmutzung

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

MAINZ (dpa-AFX) - Nach der Gerichtsentscheidung zu einem Fahrverbot in Frankfurt wächst in Mainz die Spannung vor dem im Oktober beginnenden Gerichtsverfahren zur Schadstoffbelastung der Luft durch Autoabgase.



Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) zeigte sich am Donnerstag überzeugt, dass das Verwaltungsgericht Mainz keine Fahrverbote verordnen werde.

Zwar überschreite auch die Mainzer Stadtluft den Grenzwert für Stickoxide von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, räumte das Stadtoberhaupt ein - in der Parcusstraße am Hauptbahnhof waren es zuletzt 48 Mikrogramm. Die Schadstoffwerte seien zuletzt aber im Jahresmittelwert gesunken, so dass die Situation nicht mit der in Frankfurt vergleichbar sei, erklärte Ebling.

Mainz habe in den vergangenen Jahren "massive Anstrengungen unternommen, um die Verkehrswende voranzutreiben". Ebling verwies auf den Bau der neuen Straßenbahnverbindung "Mainzelbahn" und den mehrfach fortgeschriebenen Luftreinhalteplan der Stadt. Daher rechne er fest damit, dass die Stickoxidwerte bis Mitte 2020 wieder unter dem Grenzwert seien.