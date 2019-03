Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Donald Trump, Hambacher Forst, Diesel-Skandal, Gorch Fock - diediesjährige Fernsehfastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie essingt und lacht" lässt kaum ein aktuelles politisches Thema aus. DieGeneralprobe für die Livesendung am Freitag, 1. März, 20:15 Uhr imErsten zeigte eindeutig, dass die Fastnacht in derrheinland-pfälzischen Landeshauptstadt ihrem politisch-literarischenAnspruch in jeder Beziehung gerecht wird. Sitzungspräsident AndreasSchmitt selbst verband zu später Stunde in seiner Paraderolle alsObermessdiener die klaren Worte Richtung Politik mit demunvergleichlichen Witz des typischen "Meenzer Kokolores".Den Startschuss gibt der "Protokoller": Er habe im Katalog einesschwedischen Möbelhauses einen Lampenschirm mit dem Namen "Söder"gefunden. Für Erhard Grom eine Entdeckung mit Folgen, wie man sichleicht denken kann. Und für die Zuschauerinnen und Zuschauer derAuftakt für dreieinhalb Stunden beste Unterhaltung bei den Auftrittender Aktiven aus den Fastnachtskorporationen Mainzer Carneval-Verein(MCV), Mainzer Carneval-Club (MCC), Gonsenheimer Carneval-Verein(GCV) und Karneval-Club Kastel (KCK)."Es gibt so viele Narren auf der Erde, sie wissen nur nicht, wannAschermittwoch ist", konstatiert Lars Reichow als "Anchorman derFastnachtsthemen im Elften". Gekonnt schlägt er den Bogen von derLokalpolitik im geliebt-gehassten Wiesbaden über die SchiersteinerBrücke nach Mainz bis in die große weite Welt mit einer Schülerin,die eine Bewegung angestoßen hat.Partymuffel, Lehrer, MusiktherapeutEine gelungene Premiere als "Moguntia" feiert Johannes Bersch inder Fernsehfastnacht, der mit viel Sprachwitz "gewissermaaßen" denAbschied des Verfassungsschutzpräsidenten seziert. Noch ein andererAbschied macht Schlagzeilen: Bei "Merkel zieht um" erhält diescheidende CDU-Vorsitzende - Florian Sitte mit Raute - unerwünschteHilfe ihrer Nachfolgerin, sprich: Helmut Schlösser als AKK.Im Wechsel mit flotten Tanz- und Gesangseinlagen geht es durch denAbend. Andy Ost verschreibt eifrig seine Musiktherapie, AlexanderLeber mimt den Meenzer Polizisten, Detlev Schönauer ist als Lehrerunterwegs. In Höchstform präsentieren sich Jürgen Wiesmann alsPartymuffel sowie Christian Schier und Martin Heininger mit ihrerPersiflage auf die "Sprachassistenten". Bevor die Hofsänger dasstimmungsvolle und mitreißende Finale gestalten, lässt es derObermessdiener Andreas Schmitt nochmal richtig krachen. SeinRundumschlag nimmt sich arrogante Fußballstars genauso vor wieverstaubte Ansichten in der Kirche. "Helauluja ..."Weitere Infos im Internet: SWR.de/fastnacht. Fotos zum Downloadauf ARD-Foto.de Pressekontakt: Wolf-Günther Gerlach, Tel.:06131/929-33293, wolf-guenther.gerlach@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell