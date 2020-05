Mainzer Ministerpräsidentin Dreyer stellt schnellere Lockerungen in Aussicht

MAINZ (dpa-AFX) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat schnellere Lockerungen in der Corona-Pandemie in Aussicht gestellt.



Sie habe die kommunalen Spitzen im Land zu einem Gespräch in der kommenden Woche eingeladen, sagte sie am Mittwoch in ihrer Regierungserklärung im Landtag in Mainz. Es sollten Vereinbarungen getroffen werden, "wie wir die nächsten Monate in Rheinland-Pfalz gestalten wollen und welche Lockerungen wir schon schneller als geplant umsetzen können". Es sei wichtig, einerseits regional angepasst zu handeln, und andererseits als Länder in Absprache mit dem Bund gemeinsame Grundsätze zu haben./chs/DP/men