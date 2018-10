Mainzer Landesregierung fordert Diesel-Lösung von Berlin

MAINZ (dpa-AFX) - Nach dem Mainzer Diesel-Urteil fordert die rheinland-pfälzische Landesregierung klare Antworten aus Berlin zur Verringerung der Schadstoffbelastung in den Städten.



Dies sei "nicht allein von Kommunen und Land zu stemmen", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz. Die Verpflichtung der Diesel-Hersteller zu Hardwarenachrüstungen sei überfällig.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht jetzt Regierungschefin Angela Merkel in der Pflicht: "Die Bundeskanzlerin muss einen Lösungsvorschlag machen." Er warf Merkel vor, sie komme seit Monaten in dieser Frage nicht voran, mache immer wieder Vorschläge und Rückzieher. "Wenn tatsächlich ein Fahrverbot in Mainz kommt, kann jeder sich ein Bild machen, wer die Verantwortung dafür zu tragen hat."

Die Stadt müsse Verbote in einen neuen Luftreinhalteplan zum 1. April kommenden Jahres einarbeiten, urteilte das Gericht. Kommen müssten die Verbote spätestens zum 1. September 2019 - aber nur wenn der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) im Mittel der ersten sechs Monate des kommenden Jahres nicht eingehalten werde. Ob es für einzelne Straßen nötig sei oder eine Zone, ließ das Gericht offen./pz/DP/he