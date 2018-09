Mainz (ots) - Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat dafürplädiert, über einen freiwilligen Zölibat für Priester zu sprechen.Gegenüber dem landespolitischen Magazin des SWR Fernsehens "Zur SacheRheinland-Pfalz" sagte er auf die Frage nach der Freistellung vomZölibat wörtlich: "Ich würde mal für mich sagen, es darf keinTabuthema sein, darüber zu reden." Nach Veröffentlichung derMissbrauchsstudie sei klar, dass "das System in Frage gestellt" istund versagt habe.Bischof Kohlgraf kritisiert im Interview mit "Zur SacheRheinland-Pfalz" außerdem, dass man sich in der Vergangenheit zuselten mit der Betroffenenperspektive beschäftigt habe. Er wolle inseinem Bistum nun auch verstärkt mit Opfern von sexuellem Missbrauchins Gespräch kommen.Kohlgraf spricht sich für die Zukunft für einheitliche Standardsaus, die in ganz Deutschland gelten. Auch eine Art Kirchengerichtshofkönne er sich gut vorstellen in Ergänzung zu den weltlichenGerichten: "Zunächst ist die weltliche Justiz zu informieren, wirhaben es allerdings oft, Sie haben die Zahlen genannt, mit Tätern zutun, wo die Dinge verjährt sind beispielsweise. Da hilft mir dasweltliche Gericht überhaupt nicht."Einen ausführlichen Bericht zum Thema sendet das landespolitischenMagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" am Donnerstag, 27. September2018, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Zitate frei gegen Quellenangabe "Zur Sache Rheinland-Pfalz".Rückfragen der Presse bitte an die Redaktion "Zur SacheRheinland-Pfalz", T: 06131 / 929-33233.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell