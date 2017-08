"Mainz feiert!" - "ZDF-Fernsehgarten" zum Tag der Deutschen Einheit / Andrea Kiewel und Christian Sievers melden sich live vom Rheinufer (FOTO)

Mainz (ots) -Mainz feiert den Tag der Deutschen Einheit, und auch das ZDFbeteiligt sich mit einer großen Musikshow am Bürgerfest in derLandeshauptstadt. Im Anschluss an den offiziellen Festakt zum 3.Oktober, der ab 12.00 Uhr ebenfalls im ZDF übertragen wird,präsentiert das ZDF-Moderatoren-Duo Andrea Kiewel und ChristianSievers ab 13.00 Uhr ein Open-Air-Programm live vom MainzerRheinufer. Mit dabei sind Stars der deutschen Pop- und Rockmusik. InGesprächen und Einspielfilmen stellen prominente Rheinland-Pfälzerihre Heimat vor.Erwartet werden unter anderen Adel Tawil, Max Giesinger,Shootingstar Wincent Weiss, Glasperlenspiel, Johannes Oerding und dieostdeutsche Rockband Silly um Frontsängerin Anna Loos. AuchSchauspieler Jan Josef Liefers wird mit seiner Band Radio Doriavertreten sein. Zum Staraufgebot zählen zudem Michael Patrick Kellyund der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler.Das gastgebende Bundesland Rheinland-Pfalz präsentiert sich imRahmen der Show durch die Augen Prominenter. In ebenso unterhaltsamenwie informativen Einspielfilmen stellen Tobias Mann, Guildo Horn,Petra Gerster, Thomas Anders und Mary Roos ihre Heimat vor.Doch nicht nur Show-Prominenz zeigt sich an diesem Tag im ZDF,auch Politiker schauen bei ihrem Rundgang über die Festmeile zumGespräch bei Christian Sievers und Andrea Kiewel vorbei.https://www.zdf.de/show/zdf-fernsehgartenhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehgartenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell