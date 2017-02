"Mainz bleibt Mainz" erringt Tagessieg / 6,73 Millionen sahen die Sendung am Freitag, 24. Februar, im Ersten

Mainz (ots) - Die Fernsehfastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz,wie es singt und lacht" war am 24. Februar 2017 die meistgeseheneSendung in Deutschland. Mit durchschnittlich 6,73 MillionenZuschauern - das entspricht einem Marktanteil von 24,1 Prozent -errang sie für das Erste den Tagessieg. Gleichzeitig war sie für dasErste die erfolgreichste "Mainz bleibt Mainz"-Produktion dervergangenen zehn Jahre.Christoph Hauser, zuständiger Programmdirektor des federführendenSüdwestrundfunks, freut sich: "Die großartige Stimmung im Saal hatsich offensichtlich auf die Zuschauerinnen und Zuschauer zuhauseübertragen. Die ungebrochen hohe Akzeptanz beim Publikum beweisteinmal mehr, dass es den beteiligten Aktiven und der Redaktiongelungen ist, eine Kultsendung zeitgemäß ins Hier und Jetzt zutransportieren. Ich gratuliere allen Beteiligten zu einer humorigenund kurzweiligen Sendung und danke für ihr großes Engagement.""Es war wie immer eine absolute Teamleistung aller Beteiligten",betont der verantwortliche SWR-Redakteur Günther Dudek. "Alle Aktivenkonnten überzeugen. In diesem Jahr standen unsere politischen Rednervor besonderen Herausforderungen. Erhard Grom als 'Protokoller',Hans-Peter Betz als 'Guddi Gutenberg' und Lars Reichow als 'Anchormander Fastnachtsthemen im Elften' haben in ihren Vorträgen mitsatirischen und pointierten Beiträgen zur aktuellen Lage klarStellung bezogen und sind für die Freiheit des närrischen Wortseingetreten. Dafür ist 'Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht'berühmt und macht unsere Sitzung bundesweit einzigartig", erklärtDudek."Außerdem beweist die Mainzer Fastnacht, dass immer wieder neueGesichter den Weg auf die Bühne der Fernsehfastnacht finden", freutsich Dudek auch über den gelungenen Auftritt von Thomas Becker undFrank Brunswig, die als Newcomer auf der Mainz bleibt Mainz-Bühne dasschwierige Thema US-Präsident Donald Trump hervorragend umsetzten.Pressekontakt: Wolf-Günther Gerlach, Tel.: 06131/929-33293,wolf-guenther.gerlach@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell