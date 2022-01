Mainz Biomed-Aktie: Das spottet jeder Beschreibung!

Zu sagen, dass bei der Mainz Biomed-Aktie derzeit gute Laune herrschen würde, klingt derzeit nach einer glatten Untertreibung. Das Papier schießt seit einiger Zeit derart in die Höhe, dass selbst die größten Optimisten sich verwundert die Augen reiben dürften.

Allein am gestrigen Montag ging es an den hiesigen Märkten um satte 34 Prozent aufwärts. Per Handelsschluss standen 24,10 Euro auf der Anzeigetafel, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung