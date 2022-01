Mainz Biomed-Aktie: Wohin geht die Reise?

In diesem noch jungen Jahr konnte bisher kaum eine Aktie derart überzeugen wie die Mainz Biomed-Aktie. Mit einem wahrhaften Stakkato an guten Neuigkeiten schoss der Titel nur so in die Höhe und blickt derzeit auf ein Kursplus von über 90 Prozent in gerade einmal zwei Wochen.

