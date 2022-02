Mainz Biomed-Aktie: Weiterhin im Aufwärtstrend!

Die Mainz Biomed-Aktie erfuhr in den letzten Tagen wieder enormen Aufwind, nachdem das Unternehmen zu Wochenbeginn einen neuen Deal mit dem MVZ Dr. Stein in Mönchengladbach verkünden konnte. Damit erhalten die Mainzer Zugang zu einem der größten Labornetzwerke in Europa, was als wichtiger Schritt zur weiteren Kommerzialisierung des Darmkrebstests ColoAlert angesehen wird.

Der soll in Zukunft die Märkte noch richtig aufmischen. Mittels ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung