Mainz Biomed-Aktie: Warum sie bereits mehr als 160 % gestiegen ist

In den letzten beiden Jahren (2021, 2020) sorgte vor allem das Mainzer Unternehmen Biontech (WKN: A2PSR2) mit seinem COVID-19-Impfstoff für Schlagzeilen. Gleichzeitig bescherte das Unternehmen der Stadt Mainz einen Steuersegen, sodass ihr der Sprung aus den Schulden gelang. Nun kommt mit Mainz Biomed (WKN: A3C6XX) ein zweites Unternehmen hinzu.

Mainz Biomed entwickelt wichtige Tests

Die Aktien sind erst im November 2021 an die Nasdaq gekommen. Seit Jahresanfang 2022 sind sie bereits mehr als 160 % gestiegen (17.01.2022). Das Unternehmen ist auf molekulargenetische Krebsdiagnostik-Tests spezialisiert. Zu ihnen gehören beispielsweise PancAlert, ein stuhlbasierter Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs, und ColoAlert, ein stuhlbasierter DNA-Test zur Darmkrebs-Diagnose.

Da auch heute bei fortgeschrittenem Krebs kaum Heilungschancen bestehen, ist die Früherkennung umso wichtiger. Zudem reduziert sich so der notwendige Behandlungsumfang. Mainz Biomed hilft somit dabei, die medizinischen Kosten zu senken und das Leben der Patienten zu verlängern.

Die Umsätze sind in den letzten drei Jahren bereits von 281.393 (2019) auf 493.565 (2020) und zuletzt 744.175 US-Dollar (TTM zur Jahresmitte 2021) gestiegen. Abschließende Zahlen für 2021 liegen noch nicht vor. Unterm Strich stehen zwar immer noch Verluste, aber das operative Ergebnis hat sich trotzdem von Jahr zu Jahr verbessert.

Seit Jahresanfang 2022 führten vor allem zwei News zu einem Kurssprung.

Kauf von Biomarker-Rechten

Mainz Biomed hat mit Socpra Sciences Santé Et Humaines eine Vereinbarung über Technologierechte abgeschlossen. Das Unternehmen erhält so Zugang zu einem Portfolio neuartiger mRNA-Biomarker, die zukünftig in den hauseigenen ColoAlert-Test Eingang finden. Er gewinnt so an Genauigkeit und könnte sich somit zum Standardtest für den Heimgebrauch entwickeln. Die Folge wären deutlich steigende Umsätze.

„Die Sicherung der Exklusivrechte für die Lizenzierung dieser Familie neuartiger Biomarker ist ein fantastischer Meilenstein für das Unternehmen, da sie eine außergewöhnliche Gelegenheit bietet, das technische Profil von ColoAlert zu verbessern und es möglicherweise zum effektivsten Screening-Test für Darmkrebs zu Hause zu machen, der jemals auf den Markt gebracht wurde“, so der Mainz-Biomed-CEO Guido Baechler.

Das Unternehmen möchte in der ersten Jahreshälfte 2022 mit klinischen Studien zur Biomarker-Bewertung beginnen.

Mainz Biomed beruft erfahrenen Diagnostiker

Darüber hinaus gewann Mainz Biomed im Januar 2022 Dr. Michele Pedrocchi für seinen strategischen Beirat. Er verfügt über umfassendes Wissen und langjährige Erfahrung in der Diagnostik. So war er mehr als 25 Jahre bei dem Schweizer Weltkonzern Roche (WKN: 855167) in den Bereichen In-vitro-Diagnostik, digitale Gesundheit und personalisierte Medizin beschäftigt.

Mainz Biomed erhofft sich durch seinen Rat unter anderem eine effektivere Vermarktung seines ColoAlert-Tests. Darüber hinaus hilft Dr. Michele Pedrocchi dem Unternehmen bei der Entwicklung des Geschäftsmodells, sodass es zukünftig noch erfolgreicher wird.

