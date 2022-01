Mainz Biomed-Aktie: Super-News für Anleger!

Am Mittwoch gab der Konzern bekannt, dass ein sensationeller Deal abgeschlossen wurde. Das Biotechunternehmen konnte sich Rechte an neuen mRNA-Biomarken von Socpra Sciences Santé Et Humaines sichern. Am Markt konnten sich Investoren der Mainz Biomed-Aktie über starke Gewinne freuen.

Das neue Mittel hilft gegen Darmkrebs, was die zweitmeiste Krebserkrankung bei Männern und Frauen in Deutschland ist. Wird die Krankheit rechtzeitig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung