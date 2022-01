Mainz Biomed-Aktie: Läuft alles wie geplant?

Die Mainz Biomed-Aktie hat in diesem Jahr einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Zeitweise lag sie fast 150 Prozent über ihrem Wert zu Jahresbeginn. In dieser Woche befindet sich die Aktie in einer Korrektur. Bei einem aktuellen Kurs von 13,50 Euro ist die Aktie in der laufenden Woche um rund 40 Prozent zurückgefallen. Dennoch dürften die Aktionäre mit der Entwicklung äußerst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung