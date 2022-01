Mainz Biomed-Aktie: Grandiose Zukunftsaussichten!

Die Mainz Biomed-Aktie hat am Mittwoch einen wahren Höhenflug hingelegt und ist mit einem Sprung über die 10,00-Euro-Marke aus dem vorangegangenen Seitwärtstrend ausgebrochen. Seit dem Börsenstart Anfang November bewegte sich die Aktie stetig in einer Spanne von acht bis zehn Euro. Am Mittwoch schaffte sie schließlich den Sprung nach oben und erreichte kurzzeitig ein Hoch bei 18,50 Euro. Bei einem Schlusskurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung