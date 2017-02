Maintenance 4.0 bestimmt die Profitabilität der Fabrik von morgen / ConMoto White Paper zu Predictive Maintenance, Mobile Instandhaltung und Asset Innovation (FOTO)

--------------------------------------------------------------Kostenfrei anfordernhttp://ots.de/u0DSo--------------------------------------------------------------München (ots) -Die Automatisierung und Digitalisierung der Fabriken ist eineEntwicklung, die für die Unternehmen den Produktionsfaktor "Kapital",insbesondere Anlagen und Maschinen, immer wichtiger macht. Heutekommt ohne Industrieroboter keine der großen Branchen mehr aus. Unterdiesen Bedingungen erhöht sich der Stellenwert der Instandhaltungdramatisch. In ihrem neuen White Paper "Maintenance 4.0 -Instandhaltungsmanagement für die Fabrik der Zukunft" zeigt dieConMoto Consulting Group, wie eine weiterentwickelte Instandhaltungzur technischen Basis und zum Effizienzmotor in derIndustrieproduktion wird. Die Quintessenz: Zentrale Erfolgsbausteineder Instandhaltung von morgen sind Predictive Maintenance, MobileInstandhaltung und Asset Innovation.Die Maintenance 4.0 integriert vorausschauende zustandsorientierteInstandhaltung, Daten- und Informationsaustausch über denAnlagenzustand in Echtzeit sowie Anlagenmanagement und Anlagenplanungin ein robustes strategisches Konzept mit großer Wirkung. DieInstandhaltung erfüllt dadurch die wachsenden Anforderungen an dieVerfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität vonProduktionsanlagen und Maschinen. Sie ist Basis und wesentlicherTreiber für profitables Wirtschaften.Predictive MaintenancePredictive Maintenance ist ein Handlungsfeld mit erheblichemPotenzial: Der Anteil der Predictive Maintenance amGesamtinstandhaltungsaufwand liegt heute im Industriedurchschnittlediglich bei zwei bis drei Prozent. Die Risiko- undRentabilitätsanalysen von ConMoto prognostizieren einen Anstiegdieses Anteils auf zehn Prozent der Anlagenkomponenten bis zum Jahr2021. Langfristig gehen die Instandhaltungsexperten sogar von 20Prozent aus. Dazu trägt bei, dass die Kosten für Sensoren und andererMesstechnik zur Überwachung des Anlagenzustands immer weiter sinken.Mit "Predictive Maintenance Light" kann ein erster Hebel sogar ohnegroße zusätzliche Investitionen angesetzt werden. Hier nutzenMaintenance Manager systematisch vorhandene Daten und Kennzahlen undleiten Schlussfolgerungen und Handlungsanweisungen ab.Die zustandsorientierte Instandhaltung führt Prognosen undSimulationen durch, um zukünftige Defekte und Ausfälle vorherzusagen.Das beantwortet die brennendsten Fragen: Wann wird der Zustand einerKomponente wirklich kritisch? Wie prognostiziert man zuverlässig denwahrscheinlichen Ausfallzeitpunkt? Und wann ist der besteEingriffszeitpunkt zur Fehlerbehebung? "Predictive Maintenance trägtentscheidend dazu bei, die produktive Maschinenlaufzeit zu maximierenund ungeplante Produktionsausfallzeiten zu minimieren", fasst NilsBlechschmidt, Geschäftsführender Gesellschafter von ConMoto,zusammen.Mobile InstandhaltungDie Ziele der Mobilen Instandhaltung sind eine möglichst schnelleReaktionsfähigkeit mit kurzen Durchlaufzeiten und hervorragendeServicequalität. Möglich wird dies, indem Mitarbeiter in Produktionund Instandhaltung Tablets und andere mobile Endgeräte für den Daten-und Informationsaustausch in Echtzeit nutzen. Dieser Austausch alleinist nach ConMoto-Auswertungen aber nicht der Schlüssel, zurVermeidung von Wartezeiten, Prozessbrüchen und anderen Ineffizienzenbei der Auftragsabwicklung. Die Mitarbeiter müssen zusätzlichumfassend geschult werden, um die Daten korrekt erheben und auswertenzu können. Gleichzeitig übernimmt ein Computerized MaintenanceManagement System (CMMS) die zentrale Planung für alle Aufträge.Wie in allen Bereichen der Effizienzsteigerung entscheidet diestringente Umsetzung über die Wirkung und den Erfolg der Maßnahmen.Hierzu zählt eine realistische Planung vom ersten Schritt an. Technikallein bringt keinen Fortschritt. Die mobilen Lösungen müssen denInstandhaltungsprozessen und den Mitarbeitern dienen, nichtumgekehrt. Nur wenn die Mitarbeiter sehen, dass die MobileInstandhaltung ihren Job leichter macht, werden sie auch ihre neuenAufgaben akzeptieren.Asset Innovation/ Life Cycle CostingAsset Innovation ist der dritte wesentliche Bereich derMaintenance 4.0. Er blickt auf den gesamten Anlagenlebenszyklus. DasAsset Management weist den Weg, um die vorhandenen Anlagen- undMaschinenkapazitäten auszureizen und gleichzeitig die Gesamtkosten zuminimieren. Beginnt das Anlagenmanagement bereits mit der innovativenAnlagenplanung, dann sprechen die Experten von Asset Innovation/ LifeCycle Costing. Dabei steht nicht mehr nur das initiale Investment, d.h. die Anschaffungskosten, im Fokus der Entscheider, sondernzusätzlich die Instandhaltungskosten, Betriebskosten undProduktionsausfallkosten über die Anlagenlebensdauer hinweg. ConMotohat durch Projektauswertungen berechnet, dass sich durch AssetInnovation die Gesamtkosten von Anlagen über ihren Lebenszyklus um 15bis 30 Prozent senken lassen. Das entspricht bei einer langjährigenAnlagennutzungsdauer dem ein- bis zweifachen der ursprünglichenAnschaffungskosten. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen dieErkenntnisse aus dem Betrieb und der Optimierung von bestehendenAnlagen bereits in das Anlagendesign einfließen. ErfolgreicheUnternehmen setzen auf Methoden wie risiko- undverfügbarkeitsorientierte Anlagengestaltung und Value Engineering.Maintenance 4.0 in allen Branchen unverzichtbar für den ErfolgIm Zuge der fortschreitenden Automatisierung manueller Tätigkeitenwird die Instandhaltung auch in Branchen erfolgskritisch, in denendie Effizienztreiber bisher im Wesentlichen in der schlankenOrganisation der Leistungserstellung zu finden waren.Spezialmaschinen, die manuelle Tätigkeiten ersetzen, kommen nichtmehr nur in den von jeher anlagenintensiven Industrien wieAutomotive, Chemie oder in der Rohstoffverarbeitung zum Einsatz.Maintenance 4.0 ist ein Schlüssel, um die Gesamtanlageneffektivität(O.E.E.) dieser Anlagen zu steigern. "Denn nur Anlagen und Maschinendie zuverlässig laufen, sorgen für eine hohe Rentabilität desinvestierten Vermögens und damit für nachhaltigenUnternehmenserfolg", bekräftigt Nils Blechschmidt. Das ConMoto WhitePaper zeigt die zentralen Bausteine der Instandhaltung von morgen undist über Frau Ruf (ruf@conmoto.de) kostenfrei zu beziehen.Über die ConMoto Consulting GroupWir sind die umsetzungsstarke Managementberatung - seit 1990. conmoto heißt in der Musik "bewegt" oder "mit Bewegung". Wir haben unsdiesen Namen gegeben, weil wir überzeugt sind, dass Beratung erstdann erfolgreich ist, wenn sich wirklich etwas bewegt. Unsereführungserfahrenen und unternehmerisch agierenden Berater schaffennachhaltige Wertsteigerung für unsere Kunden. Mit innovativenMethoden und partnerschaftlichem Handeln erarbeiten wir Lösungen undsetzen diese systematisch um, verändern Strukturen und Prozesseeffizient und bewegen Menschen erfolgreich.Bewegende Lösungen. Umgesetzt.Weitere Informationen zur ConMoto Consulting Group finden Sieunterwww.conmoto.dewww.conmoto-consulting.comPressekontakt:Carina RufCommunication ManagerConMoto Consulting Group GmbHBoschetsrieder Str. 69, 81379 MünchenTel.: +49 (0)89 78066-138E-Mail: pressestelle@conmoto.deOriginal-Content von: ConMoto Consulting Group GmbH, übermittelt durch news aktuell