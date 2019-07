MainLichtblick e. V. ermöglichte Zac ein Treffen mit LEWIS HAMILTON (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die heißeste Wunscherfüllung in diesem Jahr hatte gestern der10-jährige Zac. Der Junge hat die Glasknochenkrankheit und musstebereits 70 Knochenbrüche und 10 Operationen erleben. Von den superschnellen Rennwagen ist er beeindruckt, er ist größter Fan von LEWISHAMILTON!Bei 41 Grad wurde Zacs Traum wahr! Nach einem herzlichen Empfangwurden wir in die Boxengasse und anschließend in die F1-Mercedes-Boxgeführt. Nach einer kleinen Stärkung waren wir inmitten vielerInterviews und Kameras auf der Boxengasse unterwegs. Anschließendbekamen wir eine Führung durch die Garage. Zac hatte 1.000 Fragen undwar super aufgeregt. Denn bald sollte das große Treffen stattfinden!Eine Weile später - und abgeschirmt von anderen Gästen - stand LEWISHAMILTON vor uns! LEWIS war sehr herzlich und er und Zac hatten - aufAugenhöhe - sofort jede Menge Gesprächsstoff. Schließlich ist Zacbestens informiert über LEWIS und die Rennszene und glänzte mitInsiderwissen.Thank you so much LEWIS! Zac will forever remember this day!Tausend Dank auch an Rosa Herrero Venegas, die uns während der Zeitder Organisation und am Tag liebevoll begleitete. Und jetzt lassenwir Fotos sprechen ...Über MainLichtblick e. V.MainLichtblick wurde 2013 gegründet und ist ein gemeinnützigeranerkannter eingetragener Verein mit Sitz in Frankfurt am Main.MainLichtblick e. V. erfüllt schwer kranken, körperlichbeeinträchtigten und traumatisierten Kindern sowie Jugendlichenpersönliche Herzenswünsche und schenkt ihnen damit individuelleLichtblicke, um Kraft für den schwierigen Alltag zu tanken.Pressekontakt:MainLichtblick e. V.Campus ColosseoFrank FechnerGeschäftsführerWalther-von-Cronberg-Platz 260594 Frankfurt am Main+49 (0)69 661 696 7-12ffechner@mainlichtblick.dewww.mainlichtblick.deOriginal-Content von: MainLichtblick e. V., übermittelt durch news aktuell