Mail.Ru Group Limited: Nicht geprüfte IFRS-Ergebnisse für das 2. Quartal 2017

Moskau (ots/PRNewswire) -Mail.Ru Group Limited (MAIL:LI, im Folgenden einfach "dasUnternehmen" oder "die Gruppe"), eines der größtenInternetunternehmen auf dem russischsprachigen Internetmarkt, hatheute die nicht geprüften IFRS-Ergebnisse und dieSegmentinformationen für die drei Monate mit Abschluss zum 30. Juni2017 veröffentlicht (IFRS=International Financial ReportingStandards).(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/478583/Mail_Ru_Group_Logo.jpg )Wichtigste finanzielle Eckdaten- Drei Monate mit Abschluss zum 30. Juni 2017 - Im 2. Quartal 2017stieg der Gesamtsegmentumsatz der Gruppe imJahresvergleich um 36,8 % auf 13.127 Millionen RUR.- Im 2. Quartal 2017 stieg das Gesamtsegment-EBITDA der Gruppe imJahresvergleich um 6,5 % auf 4.595 Millionen RUR.- Im 2. Quartal 2017 stieg der Gesamtnettogewinn der Gruppe imJahresvergleich um 2,1 % auf 3.038 Millionen RUR.- Sechs Monate mit Abschluss zum 30. Juni 2017 - Im 1. Halbjahr 2017stieg der Gesamtsegmentumsatz der Gruppe imJahresvergleich um 33,3 % auf 26.328 Millionen RUR.- Im 1. Halbjahr 2017 stieg das Gesamtsegment-EBITDA der Gruppe imJahresvergleich um 12,8 % auf 9.846 Millionen RUR.- Im 1. Halbjahr 2017 stieg der Gesamtnettogewinn der Gruppe imJahresvergleich um 18,5 % auf 6.812 Millionen RUR.- Zum 30. Juni 2017 lab die Nettoliquidität bei 8.597 Millionen RUR.Dmitry Grishin, Vorstandsvorsitzender, und Boris Dobrodeev, CEO(Russland) der Mail.Ru Group, kommentierten die Zahlen wie folgt:"Wir freuen uns, unsere Geschäftszahlen für das zweite Quartal2017 bekanntzugeben, wo wir in allen Bereichen weiterhin ein starkesWachstum verzeichneten. Im 2. Quartal stieg der Umsatz,einschließlich alle Akquisitionen auf Pro-Forma-Basis, imJahresvergleich um 36,8 % auf 13.127 Millionen RUR. Wie wir bereitszuvor erklärt haben, bleibt 2017 für uns ein Jahr der Investition.Wir investieren weiter massiv und bauen unsere neuen Projekte aus,die derzeit keinen Beitrag zum EBITDA leisten. Aus diesem Grund stiegdas EBITDA im Jahresvergleich um 6,5 % auf 4.595 Millionen RUR.Am 28. Juni haben wir angekündigt, dass wir von der Steuerbehördedarüber informiert wurden, dass ein bedeutender Anteil unseresIVAS-Umsatzes in Russland von der Mehrwertsteuer befreit ist. DieseÄnderung war seit dem 1. Januar wirksam. Aus diesem Grund weisen wirunsere Geschäftszahlen für das 1. Quartal 2017 unter Einbeziehungdieser Änderung auf Pro-Forma-Basis aus. Der Umsatz im 1. Quartal2017 wäre im Jahresvergleich um 30,0 % auf 13.201 Millionen RURgestiegen (ausgewiesen: Wachstum im Jahresvergleich um 24,4 % auf12.636 Millionen RUR), und das EBITDA im 1. Quartal 2017 hätte bei5.251 Millionen RUR gelegen (ausgewiesen: 4.884 Millionen RUR). Somitstieg der Umsatz im 1. Halbjahr im Jahresvergleich um 33,3 % auf26.328 Millionen RUR und das EBITDA im Jahresvergleich um 12,8 % auf9.846 Millionen RUR.Das Wachstum bei Werbeeinnahmen blieb im 2. Quartal ebenfallsstark, und die in den zurückliegenden Perioden beobachteten Trendssetzten sich fort. Die Werbeeinnahmen stiegen im Jahresvergleich um28,7 % auf 5.395 Millionen RUR, obwohl wir weiterhin einen Teilunseres Werbeinventars zur stärkeren Bewerbung unserer neuen Produkteaufgewendet haben (hauptsächlich Youla, Am.ru, Delivery Club undBeepCar). Das Wachstum stützte sich sowohl auf die Weiterentwicklungunserer Werbetechnologien als auch auf die Akzeptanz unsererWerbeformate bei Werbekunden. Wie in den zurückliegenden Periodenbetrafen die wachstumsstärksten Werbeeinnahmen wiederum dieIn-Feed-Werbung auf sozialen Netzwerken und im Video- undMobilsektor. Wir beobachten weiterhin eine Verschiebung derWerbebudgets von allen anderen Medien in Richtung digitaler undinsbesondere Mobile-Sektor. Wir werden uns im 2. Halbjahr 2017 weiterauf das Wachstum der Mobile- und Video-Werbung sowie die fortgesetzteImplementierung neuer Werbetechnologie konzentrieren. Das Engagementsteigt auf sämtlichen Plattformen weiter an. BessereZielgruppenwerbung und andere Tools führen zu Effizienzgewinnen, unddurch unsere einzigartige Marktposition im Mobile-Sektor können wiruns weiterhin Markttrends zunutze machen.VK verzeichnete im 2. Quartal wiederum eine starke Entwicklung mitweiterer Verbesserung des Engagement. Der Umsatz stieg imJahresvergleich um 59,1 % auf 3.074 Millionen RUR. Die Werbung machtweiterhin den größten Umsatzanteil aus. VK IVAS stieg zwar im 2.Quartal, die Werbeeinnahmen wuchsen aber schneller als derGesamtumsatz. Wir verbessern die Plattform und das Benutzererlebnisweiter. Im 2. Quartal modernisierten wir das VK für dengeschäftlichen Sektor und führten neue Werbeformate ein. VK-Storysentwickeln sich gut als Antrieb für das User-Engagement. Trotz einerVK-Sperre in der Ukraine und der zu erwartenden saisonalen Effekteverzeichneten wir bei den aktiven Benutzern pro Monat imJahresvergleich ein Wachstum um 91 Millionen bzw. 77 Millionen imJuni.Wir werden 2017 den Schwerpunkt weiterhin aufMobile-Newsfeed-Werbung legen. Wie wir bereits zuvor erklärt haben,erwarten wir einen weiteren Anstieg bei Werbevolumen und -preisen.Für VK sehen wir weiterhin ein großes Potenzial mit Erweiterung derNutzerbasis und des Funktionsumfangs.Bei MMO-Games verzeichneten wir im 2. Quartal 2017 aufPro-Forma-Basis im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 53,6 % auf3.850 Millionen RUR. Und auch die internationalen Umsatzzahlenverbesserten sich und machten im 2. Quartal ca. 50 % desMMO-Gesamtumsatzes aus. Das Wachstum im 2. Quartal stützte sich aufden anhaltenden Erfolg bei Bestandstiteln und neuen Releases. Warfaceund War Robots entwickeln sich weiterhin gut und sind unsere zweigrößten Games. Der Erfolg von Revelation auf dem heimischen undinternationalen Markt setzt sich ebenfalls fort. Zudem konnten wirmehrere erfolgreiche Releases feiern, insbesondere dieKonsolenversion von Skyforge, die gut angenommen wurde, und dieerfolgreiche Lancierung von HAWK. 2017 werden noch weitere Releasesfolgen, darunter ein großes Update von Armored Warfare. Aus diesemGrund erwarten wir 2017 weiterhin ein gutes Wachstum bei Games.Im 2. Quartal 2017 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 24,4 %.Einige Aspekte bei Mobile-IVAS bleiben komplex. Wir sind aberzufrieden mit den ersten Ergebnissen der neuenplattformübergreifenden IVAS-Initiativen, insbesondere denAbodiensten einschließlich VIP-Diensten. Neue Mobile-Produkte werdenim Jahresverlauf folgen. Wir erwarten heute für den Rest des Jahreseine solides Wachstum der IVAS-Umsatzzahlen, einschließlich desEffekts der MwSt.-Änderungen.Seit der Übernahme von Delivery Club im November 2016 verzeichnenwir ein äußerst signifikantes Wachstum bei allen operativen Metriken.Im Mai verkündeten wir die Übernahme von ZakaZaka, das wir jetzt mitDelivery Club zusammenführen. Im 2. Quartal 2017 erreichten diemonatlichen Bestellungen für das kombinierte Delivery Club-Geschäftmit mehr als 950.000 einen neuen Rekord, und die Anzahl derRestaurants übertraf 5.750. Wir verbessern das Produkt kontinuierlichweiter, um den Bestellvorgang für den Benutzer und dieAuftragsabwicklung für das Restaurant zu vereinfachen. Auf Basisaktueller Trends erwarten wir im 2. Halbjahr 2017 für Delivery Clubweiterhin ein starkes Umsatzwachstum. Delivery Club bleibt für denRest des Jahres 2017 in der Investitionsphase und wird seine führendeMarktposition konsolidieren. Der Geschäftsbereich trägt zwar derzeitnicht zum EBITDA bei, wir erwarten aber ab 2018 schwarze Zahlen.Unser standortbasierter Marktplatz -- Youla -- verzeichnet seitseiner Lancierung vor ca. 18 Monaten ein stetiges und starkesWachstum der Nutzergemeinde. Dies setzte sich im 2. Quartal 2017 fortmit einem neuen Höchstwert von 20 Millionen aktiven Benutzern proMonat und 4 Millionen aktiven Benutzern pro Tag auf allenPlattformen. Die App hat einen festen Platz unter den Top-5 inRussland insgesamt (App Store und Google Play zusammengenommen,Quelle: App Annie). In den vergangenen zwölf Monaten hat die YoulaApp laut Mediascope unter allen erfassten Apps den höchsten Zuwachsbeim monatlichen Publikum verzeichnet (Russland, Städte mitmindestens 700T Einwohnern, Alter 12-64, Juni 2017).Im April 2017 verkündeten wir die Übernahme von Am.ru, eine dergroßen Sites für Autoanzeigen. Am.ru wird derzeit mit Youlazusammengeführt. Wie bereits erwähnt, werden wir im weiteren Verlaufdes 2. Halbjahres 2017 die Untersuchung des Potenzials einigerbegrenzter Monetisierungsexperimente fortsetzen. Allerdings legen wirden Hauptfokus auf die Stärkung der Nutzerzahlen und des Engagement.Im 2. Quartal haben wir Youla durch verschiedene neue Funktionenaufgewertet, beispielsweise die volle Integration mit OK und einevollwertige Seller-Funktionalität bei der Desktopversion.Kundenfeedback und -engagement sind weiterhin positiv, daher erwartenwir für 2017 einen weiteren Anstieg der Nutzerzahlen.Im 1. Quartal 2017 haben wir BeepCar vorgestellt, unserenÜberland-Mitfahrdienst. Im Februar wurde der Dienst in Russlandlanciert und anschließend auf 18 weitere Länder ausgedehnt. Im 2.Quartal verzeichneten wir ein starkes Wachstum bei Installationen vonmobilen Apps, die im Juni 1,9 Millionen erreichten. In der nächstenZeit werden wir den Schwerpunkt auf den Ausbau der Nutzerzahlenlegen. BeepCar ist daher momentan kein Umsatzträger.Die Geschäftsleistung bei der Erwirtschaftung von Zahlungsmittelnblieb im 2. Quartal unverändert, und der Geldumschlag entsprach denErwartungen. Infolgedessen belief sich die Nettoliquidität (nachM&A-bedingten Zahlungen) am Ende des 2. Quartals auf 8.597 MillionenRUR.Wir haben seit dem 4. Quartal 2016 verschiedene Übernahmengetätigt, die allesamt gut zur Kernstrategie und zu den mobilenAssets der Gruppe passen und erhebliches Zukunftspotenzial bieten.Aufgrund unserer positiven Bilanz und unveränderten Leistung bei derErwirtschaftung von Zahlungsmitteln werden wir in Zukunft weitereGelegenheiten für Übernahmen ähnlicher Größenordnung in Betrachtziehen.Wir hatten ein starkes 1. Halbjahr 2017 mit guten Beiträgen ausWerbung, Games und Delivery Club. Zudem schaffte IVAS im 2. Quartalwieder den Sprung in die Wachstumszone. Wir sind ermutigt durch denErfolg bei Games und sehen großes Potenzial für Delivery Club, dasweiterhin von einem schnellen Marktwachstum und steigendemUser-Engagement profitiert.Die Sperre unserer Produkte in der Ukraine im 2. Quartal hat dieUmsatzzahlen etwas gedrückt. Wir erwarten für 2017 einen negativenEffekt von ca. 1,5 % des Gesamtumsatzes. Trotzdem zeigt der Rest desGeschäfts eine gute Performance. Daher, und unter Berücksichtigungdes Ukraine-Effekts und auf Grundlage des aktuellen Ausblicks, freuenwir uns, unsere Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2017 von dembisher prognostizierten Pro-Forma-Umsatzwachstum im Jahresvergleichvon 17-21 % auf ein Pro-Forma-Umsatzwachstum im Jahresvergleichzwischen 23-26 % auf 52,6-53,9 Milliarden RUB anzuheben. DasGeschäftsjahr 2017 bleibt ein Jahr, in dem wir massiv in neueProdukte investieren. Angesichts des großen Potenzials, das wir ihnenzuschreiben, werden wir auch weiterhin aggressiv in unsere neuenInitiativen investieren. Wir erwarten in diesem Jahr keinenEBITDA-Beitrag dieser Produkte. Darüber hinaus erwarten wir, dassBeepCar oder Youla in 2017 keine bedeutenden Umsatzträger seinwerden. Vor diesem Hintergrund erwarten wir für 2017 ein EBITDA vonca. 20 Milliarden RUR."Die ungekürzte Version der Pressemitteilung finden Sie unterhttps://corp.mail.ru/en/press/releases/10067/.Pressekontakt:George Lobushking.lobushkin@corp.mail.ru+7(921)8963077Original-Content von: Mail.Ru Group, übermittelt durch news aktuell