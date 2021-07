Maiko Dufner: Digitale Revolution der Gebäudetechnik mit PAUL

Berlin (ots) - Die PAUL GmbH befasst sich seit 2017 mit der Digitalisierung von Gebäudetechnik. Die drei Gründer begannen in Schriesheim bei Heidelberg durch konsequente Digitalisierung die deutschen Trinkwasseranlagen zu revolutionieren.Ziele waren und sind bis heute die Sicherstellung der Trinkwasserhygiene, die Senkung des Energieverbrauchs und die Steigerung sowohl der Wirtschaftlichkeit als auch der Wohnqualität von Immobilien. All das bietet PAUL als automatisches Regelsystem für die Trinkwasseranlage. PAUL nimmt mit der Trinkwasseranlage endlich eine wenig beachtete - aber ungemein wichtige - Anwendung der Gebäudetechnik in den Fokus. Die Digitalisierung der Trinkwasseranlage ist deswegen tatsächlich eine Revolution in diesem Bereich. Mit der signifikanten Reduktion von CO2 und der Sicherung von Gesundheit gibt PAUL Antworten auf die großen Fragen der Gegenwart.Kunden fand man schnell und viele - denn PAUL hat seinen Ursprung in der Legionellen-Bekämpfung, einem großen Problem gerade in größeren Gebäuden. Nur zwei Jahre nach Gründung waren bereits 45.000 Wohneinheiten an PAUL angeschlossen. Da Trinkwasserhygiene immer mit Wassertemperatur zu tun, traten die Energiespareffekte von PAUL bald deutlich hervor. Durch Forschergeist und Innovationskraft gelang es PAUL Ende 2020 eine Reduktion des Energieverbrauchs und damit des CO2-Ausstoßes von bis zu 25 Prozent nachzuweisen. PAUL wurde zum CO2-Sparer par excellence - an einer dafür zuvor noch gar nicht untersuchten Stelle.Trotz oder gerade wegen Corona etabliert sich PAUL bundesweit und verlagerte seinen Geschäftsbetrieb mit mittlerweile 50 Mitarbeitern nach Mannheim. Mit Spannung erwartet man nun neue Schritte in der Digitalisierung der Gebäudetechnik und weitere Erfolge aus der Forschung und Entwicklung von PAUL in Mannheim.Maiko Dufner, einer der Gründer & Geschäftsführer der PAUL GmbH: "Durch Corona haben wir bundesweit einen regelrechten Digitalisierung-Boom erfahren. Klimawandel ist das Zukunftsthema schlechthin und wird maßgeblich die Wahlen im September bestimmen. PAUL ist Digitalisierung und spart Mengen an Energie und CO2 in Gebäuden. PAUL kann helfen, dass die Klimaziele doch noch erreicht werden. PAUL revolutioniert den Immobiliensektor!"Die PAUL GmbH mit Sitz in Mannheim beschäftigt sich seit 2017 mit der Digitalisierung von Gebäudetechnik. Ziel ist die Senkung des Energieverbrauchs und die Verbesserung der Trinkwasserhygiene, der Wirtschaftlichkeit und der Wohnqualität von Immobilien. Über 100.000 Wohneinheiten sind bereits heute an PAUL angeschlossen.Pressekontakt:PAUL Pressestelle // Herr Benedikt BaderMail: pressestelle@paul-digital.deTelefon: +49 621 92 100 102PAUL GmbH; Theodor-Heuss-Anlage 12; 68165 MannheimOriginal-Content von: PAUL GmbH, übermittelt durch news aktuell