Maik Nawrocki unterschreibt Profi-Vertrag

Bremen (ots) - Innenverteidiger-Talent Maik Nawrocki hat seinen erstenProfi-Vertrag beim SV Werder Bremen unterschrieben. Der gebürtige Bremer, derbereits seitdem er fünf Jahre alt ist für die Grün-Weißen spielt, läuft indieser Spielzeit für die U19 auf."Mit Maik konnten wir ein großes Abwehrtalent langfristig an uns binden. Wirsind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden und freuen uns, dass er auch in dennächsten Jahren im Trikot des SV Werder auflaufen wird", sagt Frank Baumann,Geschäftsführer Fußball.Björn Schierenbeck, Direktor des WERDER Leistungszentrums, ergänzt: "Die tolleEntwicklung von Maik ist ein Beweis für die gute Arbeit unserer Trainer undMitarbeiter im WERDER Leistungszentrum. Dass er die Möglichkeit erhält, inunserer Bundesliga-Mannschaft seine nächsten Schritte zu gehen, freut uns allesehr."Nawrocki, der bereits 33 Jugendländerspiele für Polen absolvierte und zum KaderPolens bei der U20-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr gehörte, ist stolz,seinen ersten Vertrag unterzeichnet zu haben. "Als gebürtiger Bremer ist es fürmich eine große Ehre, bei Werder unter Vertrag zu stehen. Ich möchte hier dienächsten Schritte gehen und mich über meine Leistungen für den Bundesliga-Kaderempfehlen", so der 19-Jährige.Für die U19, den Tabellenführer der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nord-Ost, machteNawrocki in dieser Saison zehn Spiele, in denen er fünf Tore erzielte. Im Junigab er zudem sein Regionalliga-Debüt im Trikot der U23 und stand beim Testspielim Oktober beim FC St. Pauli erstmals für die Bundesliga-Mannschaft des SVWerder auf dem Platz. Für Polen machte der 1,90 Meter große Defensivspezialistbereits neun Pflichtspiele in der U19, in denen er zweimal traf.