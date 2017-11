Maier+Partner: Die Zocker-Aktie bricht deutlich ein!

Liebe Leser,

die Maier+Partner AG plant eine mehr oder weniger komplette Neuausrichtung des Unternehmens. Das zukünftige Geschäftsfeld soll sich mit Kryptowährungen beschäftigen. Zunächst bleibt aber auch offen, ob die Gesellschaft die geplante Barkapitalerhöhung stemmen kann.

Erfahrungen hat das Unternehmen bisher keine im Bereich Kryptowährungen!

Bisher fungierte die Gesellschaft vornehmlich als Holding. Das Unternehmen ist laut der eigenen Homepage zu 100 % an der LBW Venture Capital AG beteiligt. Es könnte deshalb sein, dass der Aktienkurs von Maier+Partner massiv durch Spekulanten beeinflusst wird. Diese scheinen nun in einem ersten Schritt erst einmal Kasse gemacht zu haben, anders ist der starke Kursrutsch eigentlich nicht zu erklären.

Außerordentliche Hauptversammlung soll am 11.12.2017 stattfinden!

Auf der HV soll auch eine Namensänderung vollzogen werden, in der das Unternehmen von Maier+Partner in netcoin.capital AG umbenannt werden soll. Ob das Unternehmen geeignete und vielversprechende Beteiligungen im Bereich Blockchain finden wird, ist völlig offen und deshalb erscheint ein Investment in die Aktie sehr spekulativ.

Ein Beitrag von Johannes Weber.