Maidan-Jahrestag: Behörden müssen Angriffe gegen Journalisten aufklären

Berlin (ots) - Zum dritten Jahrestag der Eskalation von Protestenauf dem Maidan in Kiew fordert Reporter ohne Grenzen (ROG) dieukrainischen Behörden auf, Angriffe auf Medienschaffende zuuntersuchen und die Verantwortlichen nicht straffrei davonkommen zulassen. Am 20. Februar 2014 starben rund einhundert Demonstranten inder Hauptstadt, mindestens 50 wurden durch Scharfschützen getötet(http://t1p.de/kk99). Die meisten Angriffe auf Journalisten, die 2014über die Maidan-Bewegung berichtet hatten, wurden bis heute nichtaufgeklärt."Bei ihrer Berichterstattung über die Maidan-Proteste wurdenJournalisten angegriffen und verletzt. In den meisten Fällen kamendie Verantwortlichen straffrei davon", sagte ROG-GeschäftsführerChristian Mihr. "Die ukrainischen Behörden müssen Angriffe gegenJournalisten in allen Teilen des Landes verfolgen und dieVerantwortlichen für die Verbrechen zur Rechenschaft ziehen."Allein am 18. und 19. Februar 2014 wurden mindestens 29Journalisten verletzt. Zu den Verletzten gehörten zum Beispiel derReuters-Fotograf Glib Garanitsch, der von einer Blendgranategetroffen wurde. Der Westi-Fotograf Wolodimir Borodin wurde bei derRäumung einer Straße in der Kiewer Innenstadt von Polizisten derSpezialeinheit Berkut geschlagen, obwohl er eine Weste mit derAufschrift "Presse" und seinen Presseausweis sichtbar trug. SergejGolownjow, ein Journalist des Internet-Fernsehsenders Insider, wurdevon Berkut-Polizisten angegriffen. Dabei wurde seine Kamera zerstört(http://t1p.de/sn0x).Das Institut für Massenmedien (IMI), die ukrainischePartnerorganisation von ROG, zählte im Jahr 2014 insgesamt fastdreimal so viele Angriffe auf Journalisten wie im Vorjahr. Im Januarund Februar registrierte die Organisation jeweils 82 und 70 Fälle, indenen Journalisten geschlagen wurden (http://t1p.de/zmuk). ZwischenNovember 2013 und Februar 2014 wurden laut IMI 206 Journalistenverletzt, während sie über die Proteste im Land berichteten.Reporter ohne Grenzen zählte die Ukraine 2014 zu den Ländern, indenen weltweit die meisten Journalisten bedroht oder angegriffenwurden (http://t1p.de/njah). Zur Rekordzahl von Übergriffen trugneben Angriffen im Zusammenhang mit dem Konflikt um die Krim und inden östlichen Landesteilen die gezielte Gewalt der Polizei gegenJournalisten bei den Maidan-Protesten im Januar und Februar bei.Doch die meisten Angriffe auf Medienschaffende, die über dieBewegung berichtet haben, sind bis heute unaufgeklärt. Im Fall derTötung des Journalisten Wiatscheslaw Weremij wurde bisher kein Täterbestraft. Das Gerichtsverfahren läuft bereits seit drei Jahren undfindet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Korrespondentder Zeitung Westi war im Februar 2014 auf dem Rückweg vomMaidan-Platz von Unbekannten aus seinem Taxi gezerrt und verprügeltworden. Nachdem er seinen Presseausweis gezeigt hatte, schossen ihmdie Angreifer laut Zeugenaussagen in den Bauch (http://t1p.de/j5k6).JOURNALIST DURCH AUTOBOMBE GETÖTETWie gefährlich die journalistische Arbeit in der Ukraine heutenoch sein kann, zeigt der tödliche Anschlag auf den bekanntenweißrussischen Journalisten Pawel Scheremet. Er wurde im Juli 2016durch eine Autobombe in Kiew getötet (http://t1p.de/qrbf). Scheremethatte zuletzt in der Hauptstadt für Radio Westi und dieNachrichtenseite Ukrainskaja Prawda gearbeitet. Am 8. Februar 2017gaben ukrainische Ermittler bekannt, dass sie seine journalistischeArbeit als das wahrscheinlichste Motiv für den Anschlag sehen(http://t1p.de/dpln). Bisherige Ermittlungen ergaben lautInnenminister Arsen Awakow, dass das Verbrechen sorgfältig von einerGruppe geplant wurde.IMI zählte im vergangenen Jahr 264 Eingriffe in die Pressefreiheit(http://t1p.de/i6aa), wie aus einem Anfang Februar veröffentlichtenBericht hervorgeht. In 43 Fällen kam es zu Drohungen oderEinschüchterungsversuchen, ein leichter Anstieg im Vergleich zumVorjahr. Insgesamt ist die Zahl der Vorfälle im Vergleich zum Vorjahrlaut IMI jedoch gesunken.KAMPF GEGEN STRAFLOSIGKEITUm die Verantwortlichen von Verbrechen an Journalisten zurRechenschaft zu ziehen, wirbt Reporter ohne Grenzen bei den VereintenNationen für einen UN-Sonderbeauftragten für den Schutz vonJournalisten. Er sollte direkt dem UN-Generalsekretär unterstehen unddie Befugnis zu eigenständigen Untersuchungen haben, wenn Staatennach Gewalttaten gegen Journalisten nicht ermitteln.Der UN-Sonderbeauftragte soll die Bemühungen der verschiedenenUN-Institutionen zum Schutz von Journalisten koordinieren, bestehendevölkerrechtliche Vorschriften durchsetzen und auf diese Weise dieZahl von Übergriffen und Gewaltakten gegen Journalisten wirksamverringern. Zwar gibt es bereits UN-Resolutionen für einen besserenSchutz für Journalisten vor allem in Konfliktgebieten; sie hattenaber bislang kaum konkrete Auswirkungen auf die Lage der Betroffenen(http://t1p.de/pri2).MASSENMEDIEN ALS MACHTINSTRUMENTEJournalisten in der Ukraine haben nicht nur mit der Straflosigkeitzu kämpfen. Die Medien des Landes leiden an Korruption und mangelnderTransparenz über ihre Eigentumsverhältnisse. Die Massenmedien sindvor allem den persönlichen Interessen ihrer Besitzer verpflichtet unddienen ihnen als politische und wirtschaftliche Machtmittel. Das gehtaus den dreimonatigen Recherchen im Rahmen des weltweiten ProjektsMedia Ownership Monitor (MOM) hervor, die ROG zusammen mit IMI imOktober vorgestellt hat (http://t1p.de/j1q3).Die MOM-Ergebnisse bestätigen auch die besondere Rolle der"Oligarchen" für die Medienlandschaft. Die vier wichtigstenFernsehkonzerne StarLightMedia, 1+1 Media, Inter Media und MediaGroup Ukraine vereinen mehr als drei Viertel der Zuschaueranteile aufsich. Zugleich gehören sie Oligarchen, die unter den reichstenUnternehmern der Ukraine sind.Hinzu kommen große Defizite in der Journalistenausbildung und dieverbreitete Praxis der Redaktionen, nicht gekennzeichnete bezahlteInhalte zu verwenden. Das geht aus dem im Juni 2016 veröffentlichtenROG-Länderbericht "Ernüchterung nach dem Maidan" hervor(http://t1p.de/6djd). Trotz aller Einschränkungen hat die Ukraineeine vielfältige und lebendige Medienlandschaft. Anders als imNachbarland Russland können Journalisten investigativ arbeiten,kritisch berichten und sich Medienprojekte frei von staatlicherEinmischung entwickeln, so der Bericht.Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht die Ukraine auf Platz107 von 180 Staaten. 