Das SAFE (Secure Access For Everyone) Network ist ein sicherer und dezentraler Datenverwaltungsdienst, der durch die gemeinsame Nutzung der ungenutzten Computerressourcen der einzelnen Netzwerkteilnehmer aufgebaut wird. Jeder Benutzer des SAFE-Netzwerks stellt einen Teil seiner Computerressourcen zur Verfügung, zum Beispiel Datenspeicherplatz, Rechenleistung und Internetkonnektivität. So entsteht ein großes, dezentrales Netzwerk.

Computerleistung überall verfügbar machen mit MaidSafeCoin

Safecoin (MaidSafeCoin Coin) ist ein digitales Token. Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.